Diego y Anita Matamoros, sorprendidos ante la ruptura de Laura con Benji Aparicio

La ruptura entre Laura Matamoros y Benji Aparicio se ha coronado como una de las noticias más impactantes de la semana por excelencia. Era durante el pasado miércoles día 18 cuando varios medios de comunicación se hacían eco de una noticia que era un secreto a voces: la hija de Kiko Matamoros y su pareja habían decidido poner punto final a su relación.

Como era de esperar y después de que la propia influencer admitiera lo sucedido, varios periodistas quisieron saber cuál era la opinión de algunos de los más allegados a Laura, entre los que están sus hermanos, Ana y Diego. Ambos asistieron a la premiere de Stranger Things durante el pasado día 18. Una ocasión en la que tuvieron oportunidad de hablar sobre la ruptura de su hermana con el padre de sus hijos.

En primer lugar, la hija menor de Kiko Matamoros quiso dejar claro el estado en el que se encuentra su hermana pese a haber roto su romance: “Yo con mi hermana estoy fenomenal, la veo mucho. Está espectacular, es lo único que te puede decir. Yo lo que te digo es que la veo muy bien”, zanjaba, sin entrar en más detalles porque “son cosas de su hermana” y dejando claro que aunque las cosas a veces se acaben “no pasa nada”. Por otro lado también estaba Diego, que también acudió al evento y admitió “no tener ni idea” de lo que había pasado entre Laura y Benji: “Llevo todo el día con mil cosas mías y no me he metido en ningún lado. No obstante, él ya parecía haber oído que el final estaba cerca en la relación: “Yo sé algo, somos hermanos, pero no que iban a anunciarlo. Les deseo lo mejor a cada uno y cuando no funciona la relación es mejor acabarla y de la mejor manera posible”, señalaba, visiblemente preocupado sobre cómo sería la conexión de la expareja con sus hijos a partir de ahora: “Lo que tienen que hacer es cuidar la relación con sus hijos”, priorizaba. Y es que, el vínculo que une al novio de Marta Riumbau con sus sobrinos es muy fuerte: “Yo por mis sobrinos mato. El otro día estuve con Mati y bien, disfrutando”, indicaba, muy ilusionado.

Aunque llevaba varias semanas rondando la idea de que Laura Matamoros y Benji Aparicio habían puesto tierra de por medio en su romance, no fue hasta el pasado miércoles cuando Semana confirmaba que la hija de Kiko Matamoros había sido la que se había quedado en el domicilio que estaban compartiendo, aunque manteniendo la buena sintonía con su ex. Unas horas más tarde, ¡Hola! se encargaba de dar la primicia de las primeras palabras de la influencer tras la ruptura: “Finalmente, es verdad, se ha luchado pero no se ha podido”, decía ella misma, asumiendo así que aunque ambos habían puesto de su parte durante varios meses para que la llama del amor saliera a flote, no han podido hacer nada por continuar con su relación amorosa.