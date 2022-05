Malú ha regresado por todo lo alto este 12 de mayo. La sobrina de Paco de Lucía se ha vuelto a subir a un escenario arrancando así, su gira Mil batallas con la que recorrerá España durante los meses de verano. Este jueves el WiZink Center de Madrid ha sido testigo de su arte en un espectáculo que no ha dejado indiferente a nadie. Quien no se ha querido perder esta importante cita ha sido Anita Matamoros, que como buena amante de la música ha sido una de las asistentes al show musical.

Minutos antes de que la artista comenzara a cantar, la hija de Kiko Matamoros y Makoke ha atendido a los medios de comunicación. Durante su intervención con la prensa, la joven no ha dudado en hacer gala de su habitual naturalidad y ha hablado de cómo le afectan las críticas al estar expuesta día tras día en las redes sociales. “Yo lo hablaba con mi psicóloga y es que le decía que la Anita de 17 años era mucho más fuerte que la Anita de 21”, ha comenzado diciendo.

“Yo antes hacía oídos sordos a todas las críticas y me doy cuenta de que a medida que voy creciendo lo que antes era insignificante, ahora me afecta más.”, se ha sincerado. Después, ha dejado claro que “estoy súper bien”. “Tengo una estabilidad emocional de sobresaliente. Voy a terapia, que me sienta de maravilla y no pienso dejarlo nunca. Y bueno, se lleva”, ha añadido. “No sé dónde está el detonante, pero sí empecé a debilitarme y a ser más vulnerable, pero bueno dentro de lo que cabe estoy muy bien y lo llevo muy bien también. No tengo tantos haters como otras personas pueden tener”, ha aclarado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANITA (@anitamg)

La creadora de contenido, que se ha mostrado de lo más sincera, también ha confesado lo enamorada que está, pero no ha querido revelar muchos detalles por respeto a su pareja, ya que ha tomado la decisión de continuar en el anonimato. “El corazón lo tengo contento, estoy muy feliz y enamorada”, ha contado.

Antes de marcharse a disfrutar del concierto de Malú, Anita Matamoros ha querido dar carpetazo sobre el paso de su padre, Kiko Matamoros por Supervivientes. Y, es que llevan varios años distanciados sin mantener ningún tipo de contacto. Cuando los periodistas le han preguntado sí está siguiendo el reality ha dicho que algo sí ha visto, pero no de manera particular. “Los veo muy bien”, ha dicho.

Nuevo proyecto de Anita Matamoros

Anita, también ha revelado que se encuentra muy ilusionada trabajando en un proyecto del que todavía no puede contar nada. «Sigo con mis estudios. Estoy con un máster en nutrición y quiero hacer al año que viene otro de moda», ha expresado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANITA (@anitamg)

«Tengo unos proyectos con los que estoy súper ilusionada. Ojalá lo pueda contar pronto porque os va a gustar yo creo», ha sentenciado, indicanco que tienen relación tanto con la moda como con otras vertientes.