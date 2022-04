Así es la casa en la que se ha independizado Anita Matamoros

“¡Y esto es lo que no me aguantaba ya sin contarlo! ¡Estoy de mudanza!”. Con estas palabras Anita Matamoros anunciaba hace más de un mes que se independizaba. “Como sabéis ya he vivido fuera, pero nunca he creado mi propio hogar hasta ahora, con mis muebles y a mi gusto. Tengo muchísimas ganas de enseñaros todo y que me acompañéis en este proceso tan especial para mi”, explicó muy emocionada al comenzar esta nueva etapa de su vida. Se trata de un inmueble que está embargado.

«La vivienda está embargada y a la espera de un largo proceso: «Es una casa que compramos hace aproximadamente 27 años. Se compró en 600.000 euros y está embargada por Hacienda», aseguró su padre, Kiko Matamoros en Sálvame. La propiedad cuenta con 174 metros cuadrados y se encuentra en Majadahonda.



A través de su perfil de Instagram ha mostrado algunas de las estancias de la casa, ya que por el momento no hay el esperado house tour porque sigue decorando con mucho cariño y detalle cada habitación de su nuevo hogar.

Sí que se puede apreciar a través de las imágenes que comparte que la casa tiene una gran iluminación y que el color de las paredes es en un tono beige a juego con el del suelo, lo que aporta una gran amplitud a cada una de las estancias en las que Anita pasó su niñez.

En una de las habitaciones, la creadora de contenido ha querido ir dando su toque personal y ha colocado una alfombra a todo color, ya que es una fan incodicional de los tonos vibrantes. A modo de decoración ha colocado uno de sus accesorios preferidos en la pared: los sombreros.

Por otro lado, el salón está compuesto por piezas de lo más especiales como dos puff minimalistas blancos a juego con el sofá en el que tiene colocada una manta de crochet oscura para complementar con la decoración de esta estancia de la casa.

Poco a poco y a través de sus stories de Instagram podemos ir descubriendo algún que otro detalle más de su nueva casa. Como por ejemplo un enorme espejo blanco en el que se fotografía de vez en cuando y que tiene un marco blanco entrelazado que aporta un toque de lo más chic a la habitación.

No es la primera vez que la influencer tiene que utilizar todo su ingenio para decorar su casa, ya que estuvo viviendo varios años en Milán, ciudad en la que cursó sus estudios de Fashion business & Communication & New Mediade en el prestigioso Instituto Marangoni de la citada ciudad italiana.