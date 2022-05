La espera ha llegado a su fin. Después de tres años de parón, Malú ha vuelto a subirse a un escenario, momento con el que soñaba desde hace ya tiempo. Y, es que, tras una inesperada lesión, su maternidad y una pandemia causada por el coronavirus provocaron un parón temporal en su carrera musical, de manera parcial, ya que ha seguido trabajando para poder dar uno de sus conciertos más especiales.

Este jueves la intérprete de Blanco y negro ha arrancado su gira Mil batallas en el WiZink Center de Madrid, con un espectáculo que recorrerá varios rincones de España. De hecho, la artista se ha propuesto alargarla, tal y como comentó tras su paso por El Hormiguero hace unos días.

En conversación con Pablo Motos, la sobrina de Paco de Lucía ya confesó la “ilusión” que tenía por volver a subirse a un escenario. Además, la artista indicó que, si bien antes la “inseguridad” se había apoderado de ella, ese sentimiento ha cambiado por completo, porque ahora las ganas de hacer lo que más le gusta ganan a ese miedo irracional que la nacía en muchas ocasiones. “Va a ser un gran show”, añadió orgullosa por el trabajo realizado durante este tiempo. Se puede decir que, Malú se encuentra en una nueva etapa de su vida, ya que esta primera gira que afronta es la primera que realizará siendo madre. “Soy muy pesada”, dijo sobre cómo se comporta con su pequeña.

Hasta el emblemático edificio madrileño que acoge grandes eventos de la música en nuestro país, se han desplazado numerosos rostros conocidos. Terelu Campos no ha querido perderse la ocasión de volver a escuchar en vivo y en directo a Malú. Después de una tarde algo ajetreada en Sálvame y protagonizar un encontronazo con su hermana, Carmen Borrego, la madre de Alejandra Rubio ha disfrutado de la música.

Por otro lado, Anna Padilla, quien recientemente anunciaba su ruptura con su expareja a través de las redes sociales, ha sido otra de las invitadas al evento. «Nos hemos querido con locura, ha sido lo más real que he sentido nunca, y nos querremos siempre, pero ahora nuestros caminos se separan, y tenemos que seguir creciendo y avanzando cada uno por su lado. Las relaciones no fracasan, terminan. Quiero daros las gracias también a vosotros por todo el cariño y apoyo a nuestra relación, sé que trataréis esta ruptura también con el mismo amor, os queremo», dijo la creadora de contenido en un comunicado sobre el fin de su historia de amor con Iván Martín. En estos momentos, la hija de Anna Padilla se encuentra inmersa en sus proyectos laborales, uno de ellos la firma que fundó junto a su madre, No Ni Ná. Para la especial ocasión, la influencer ha apostado por un total black compuesto por un pantalón palazzo y un top a juego.