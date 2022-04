Si hace una semana Malú se convertía en la protagonista de Las tres puertas de María Casado, ahora la artista ha continuado con su agenda profesional y ha acudido a El Hormiguero para seguir promocionando su esperada vuelta a los escenarios tras tres años de parón debido a una lesión, su maternidad y una pandemia causada por el coronavirus.

En conversación con el presentador, Malu ha confesado la ilusión que siente al poder retomar sus conciertos. Además, ha comentado que, si bien en sus giras anteriores siempre podía tener algo de “inseguridad”, ese sentimiento ya forma parte del pasado, porque ahora le ganan las ganas de hacer lo que más le gusta, cantar sin miedo y disfrutando como nunca. De hecho, ha prometido a sus fans que lo que viene va a ser un gran show en el que ha dedicado muchas horas de trabajo y que está encantada con el resultado. Ha sido entonces, cuando ha revelado que en alguna ocasión ha llegado a perder dinero porque ha invertido más de lo que ganaba. “He llevado hasta 9 o 10 tráilers en un concierto”, ha dicho entre risas.

Esta será la primera vez que la intérprete de Blanco y Negro realice los diferentes shows por España siendo madre. La cantante dio a luz a una niña en junio de 2020 fruto de su relación con Albert Rivera. “Después de tres años y pico casi cuatro sin subirme a un escenario…”, ha afirmado la artista con cierta nostalgia al echar la vista atrás. “¿Te vas a llevar a la niña?”, ha preguntado Motos. “No, yo creo que la niña mejor en casa”, ha dicho la invitada. «¿Cuánto es el mayor tiempo que has pasado sin ella?”, ha insistido Pablo. “Dos días me y me parece un mundo”, ha respondido la cantante.

“Cuando llego a casa con las maletas las dejo corriendo y me tiro en plancha para verla”, ha añadido. Malú, ha confesado que cuando pasa tiempo lejos de la pequeña puede llegar a realizar “siete Facetime al día”. “No, es que tengo un parón y digo ‘voy al baño y ahora vengo’, y es cuando la llamo”, ha explicado la sobrina de Paco de Lucía sobre el vínculo que tiene con su hija.

Será el próximo 12 de mayo cuando Malú de el pistoletazo de salida a esta nueva aventura que comenzará en el mítico WiZink Center de Madrid y terminará a finales de septiembre en Barcelona, aunque durante su intervención en el espacio de Antena 3, ha desvelado que, en principio será así, pero que tiene pensado alargar la gira. Todavía se desconocen los detalles de si finalmente se podrá llevar a cabo o no. Lo que sí sabe la compositora es que no ve la hora de poder escuchar los primeros acordes de la canción con la que arranque este tour al que ha titulado como Mil Batallas.