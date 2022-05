Laura Matamoros comienza una nueva etapa de su vida. Tras varias idas y venidas con Benji Aparicio, la pareja ha dado por finalizada su historia de amor, esa que comenzó hace siete años. De hecho, hace tan solo unos meses, justo antes de terminar el año, se convertían en padres de su segundo hijo. Etapa que afrontaron con mucha ilusión, pero que no ha terminado de cuajar después de que se dieran una nueva oportunidad.

Después de varias semanas de rumores que apuntaban a que no habían superado la crisis sentimental por la que estaban atravesando, la revista Semana ha confirmado lo que ya era un secreto a voces. La misma publicación ha revelado que la hija de Kiko Matamoros ha sido la que se ha quedado en el domicilio que estaban compartiendo.

Ahora, Laura Matamoros se ha pronunciado sobre lo ocurrido y lo ha hecho en la revista ¡Hola!, confirmando que ha comenzado un nuevo capítulo de su vida. “Finalmente, es verdad, se ha luchado, pero no se ha podido”, ha dicho la propia Laura , dejando claro que ambas partes han luchado hasta el final para poder encaminar la relación.

La expareja lleva semanas haciendo su vida por separado, de hecho, este mismo 18 de mayo, Laura Matamoros continuaba con normalidad con sus compromisos profesionales, ya que ha acudido a la presentación de la nueva colección de verano de la firma de María Pombo, Name The Brand. Ambas influencers, junto a otros rostros conocidos de la Red han disfrutado de una jornada haciendo sushi mientras conocían las prendas de la marca que ya es todo un éxito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores)

Su última publicación juntos

Aunque Laura Matamoros siempre ha sido muy celosa de su intimidad, a través de las redes sociales compartió uno de los momentos más importantes de su vida: el nacimiento de su segundo pequeño. Con una fotografía en la que también aparecía el chef, presentaba al mundo al nuevo miembro de la familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores)

“Bienvenido a nuestras vidas mi bebé, te pareces mucho a tu hermano Mati. Benjamin Aparicio Matamoros. 27.12.21 /18.15 horas”, escribió la creadora de contenido en un post que no tardó en llenarse de comentarios de cariño. Por su parte, Benji que no es muy asiduo a utilizar su cuenta de Instagram, cuenta en sus primeras publicaciones con fotografías en las que aparece junto a Laura Matamoros. Una de ellas durante una escapada el pasado verano cuando la hermana de Diego Matamoros se encontraba en plena dulce espera. “Verano increíble. Y Mati en un gran estado de forma. ¡Creo que se ha ganado un #MatisBar pronto! Os quiero”, dijo el empresario por aquel entonces. Palabras que, desde luego no hacían presagiar este desenlace.