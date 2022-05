El momentazo entre Kiko Matamoros y Ana Luque que provoca el ataque de risa de Carlos Sobera

Tres semanas después de su inicio, la nueva edición de Supervivientes está dando mucho de qué hablar. El formato ya confesaba contar con sorpresas y nuevas caras que no pasarían desapercibidas a lo largo de su emisión, entre las que estaban la participación de Kiko Matamoros y Ana Luque. Ambos conviven actualmente con otros de sus compañeros en “Playa Fatal”, el enclave más complicado de todos los que componen los Cayos Cochinos.

Con motivo del miércoles, todos los concursantes tenían oportunidad de disputar un juego de recompensa para poder apaciguar el hambre que llevan sufriendo ya varios días. En esta ocasión, tenían que reunirse por parejas y, mientras que uno de los participantes tapaba sus orejas con una diadema, el otro tenía que sumergirse en un cubo de agua para cantar una canción que tendría que ser adivinada por el anterior. Un juego de lo más complicado por el que tuvo lugar una de las escenas más graciosas del reality.

El colaborador de Sálvame y la amiga de Olga Moreno se unieron, siendo esta última quien tendría que adivinar lo que Matamoros estaba intentando decirle a golpe de música. Pero lo cierto es que, aunque en un primer momento la tarea les resultó fácil, a medida que fueron pasando los minutos se complicó hasta el punto de hacer que Kiko perdiera los nervios en pleno directo. En primer lugar, el que fuera marido de Makoke se sumergió para entonar el estribillo de La Bamba, pero pese a que su empeño era muy grande, sus intentos fallaron: “El gran poder”, declaraba Ana, justificando su error: “Claro que he escuchado, pero no me he enterado Kiko. Que no me he enterado, Kiko, te lo juro”, confesaba. Unas palabras que no parecían convencer al padre de Diego Matamoros, que no salía de su asombro.

A Lara Álvarez no le quedó más remedio que ofrecerles la primera pista, que se trataba de una canción tradicional mexicana: “Ay, te iba a decir una sardana. ¡Paulina Rubio! ¿Mis zapatos rojos?”, gritaba la andaluza, exponiendo públicamente todo lo que se le pasaba por la cabeza y provocando que el enfado de Kiko fuera in crescendo al igual que las incontrolables risas de Carlos Sobera en plató y las del resto de concursantes en Honduras. De hecho, Matamoros optaba por abandonar el juego con un rostro visiblemente enfadado y molesto por la actitud de su compañera, hasta que unos segundos más tarde quiso intentarlo por última vez sin esperanza alguna de que ésta fuera la definitiva.

Bautizados ya por el presentador como “el dúo cómico”, el colaborador y la andaluza recibían la segunda pista, que era que la canción era un hit popular desde hace muchos años. Finalmente, Kiko recitó de nuevo el estribillo y entre risas, Ana daba con la clave y lo adivinaba: “¡Para bailar la bamba!”, finalizando el juego y recibiendo el aplauso de todos los espectadores presentes en el plató y de los participantes que estaban a su alrededor visualizando todo lo que había sucedido.