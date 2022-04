Laura Matamoros y Mar Flores: esperado ‘duelo’ de estilo en familia

Mar Flores y Laura Matamoros han unido sus fuerzas para celebrar el veinticinco aniversario de un conocido producto dietético. Un acto que se ha celebrado en Madrid y que ha dejado claro, no solo que tía y sobrina se llevan a las mil maravillas y además comparten estilo.

Una cita en la que ambas han apostado por looks en tonos claros. En el caso de Mar Flores, se ha decantado por una combinación de pantalón ligeramente acampanado y blusa fluida en color champán. Un favorecedor outfit que, además, resaltaba su bonito bronceado, después de haber pasado unos días disfrutando del sol, el clima y las aguas turquesas de las playas de la República Dominicana.

En el caso de Laura Matamoros, que recientemente ha dado a luz a su segundo hijo, la hija del colaborador ha lucido un top con plumas en color blanco y pantalones wide leg a tono.

Laura y Mar han demostrado la buena sintonía que existe entre ambas. De hecho, en declaraciones a la agencia de prensa Gtres, Mar Flores ha dicho que “ha sido muy divertido” y que le ha encantado trabajar con su sobrina, a la que quiere como una hija: “es como la hija que nunca tuve, la he cuidado muchas veces cuando era pequeña”, ha revelado.

Mar Flores ha reconocido que le suele dar muchos consejos a Laura, aunque solo cuando ella se los pide, ya que no le gusta ser invasiva. Pasados los cincuenta años, la modelo puede presumir de un físico espectacular y de ser muy activa: “es cuestión de organización y disciplina”, ha dicho.

Sobre la participación del que fuera su cuñado, Kiko Matamoros, en la última edición del reality Supervivientes, Mar ha preferido no pronunciarse. Es más, ha reconocido que ella apenas ve la televisión, de la misma manera que no iría a un formato de estas características ya que “apenas tiene tiempo” y prefiere dedicarlo a la lectura o los audiolibros.

Mientras que su hijo mayor sí que mantiene un perfil conocido, los pequeños prefieren no llamar la atención: “quieren tener un perfil bajo”. Precisamente sobre el interés de la prensa y la exposición a los medios, Mar Flores recalca que “a veces es complicado sobrellevar estar en primera plana, porque no siempre se cuenta la verdad”, ha dicho. Aunque prefiere no pronunciarse sobre su vida privada y su relación con el empresario Elías Sacal, sí que ha reconocido que está muy feliz en estos momentos.

Por su parte, Laura Matamoros y también se ha mostrado encantada de tener la oportunidad de trabajar cos su tía, que a lo largo de su vida le ha dado siempre consejos.

En cuanto a la participación de su padre en el programa de supervivencia de Mediaset, Laura reconoce que le está viendo muy bien y que espera que pueda resistirlo. Ella le ha dicho que debe ser él mismo.

En cuanto a los recientes rumores de distanciamiento con su pareja, Benji Aparicio, se ha mostrado tajante y ha dicho que siguen viviendo juntos de momento.