Olga Moreno de vacaciones en familia VS provocación

Olga Moreno se encuentra en una nueva etapa de su vida tras su ruptura con Antonio David Flores. La ganadora de Supervivientes, aunque se mantiene alejada del foco mediático para así mantener la privacidad a rajatabla, lo cierto es que en los últimos meses ha reaparecido en televisión, en Déjate Querer y también acude al plató de Supervivientes, ya que en esta edición concursa su amiga, Ana Luque. Sin embargo, pocos son los detalles que ha revelado hasta ahora sobre su separación.

Mientras que el exguardia civil presume su amor a los cuatro vientos junto a Marta Riesco, la empresaria por ahora, no ha encontrado a su media naranja, o al menos no se conoce una nueva ilusión de la malagueña. Desde hace unos días, Moreno se encuentra disfrutando de unos días de desconexión en la playa, pero no está sola, sino con David Flores -fruto del matrimonio que formaron en su día Antonio David y Rocío Carrasco-, y la hija que tiene en común con el padre de Rocío Flores.

Ha sido a través de las redes sociales, donde Olga Moreno ha dejado patente lo bien que se lo está pasando. De hecho, ha compartido una serie de fotografías que han generado cierta controversia en la Red, ya hay quienes apuntan a que es toda una declaración de intenciones o una provocación.

En la estampa aparece David junto a su hermana, ambos muy sonrientes mirando al objetivo de la cámara. Sin embargo, hay un detalle que no ha pasado desapercibido, ya que en la camiseta que luce el joven se puede ver el rostro de su abuela, Rocío Jurado. “Que oportuna la camisa. Todo calculado”, ha escrito un internauta. “Esto es una llamada de atención a Antonio David por estar pasándoselo bien con Marta”, ha comentado otro usuario.

Ha llamado la atención, ya que hace tan solo una semana se estrenaba, primero en Mitele Plus y horas después en abierto en Telecinco, la segunda entrega de la docu-serie de Rocío Carrasco titulada En el nombre de Rocío. Pieza audiovisual que pone de nuevo en el foco mediático a la familia Mohedano, pero también a su expareja, ya que formó parte de la vida de la hija de La más grande.

Al margen de estas publicaciones y de las vacaciones de Olga, Antonio David y Marta atraviesan uno de sus mejores momentos como pareja. Ha sido la propia periodista quien ha confirmado a este digital que se encuentra “muy feliz” con el exconcursante de Gran Hermano VIP. También, ha asegurado que lo ama y lo quiere. Declaraciones que confirman que la relación entre el ex de Rocío Carrasco y la reportera de El programa de Ana Rosa va viento en popa.