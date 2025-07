Santiago Segura cumple 60: de Torrente a Padre ejemplar en 3 momentos para la historia

Santiago Segura cumple 60 años en uno de los mejores momentos de su vida, y convertido en el auténtico rey de la taquilla española gracias a la franquicia de Padre no hay más que uno, que va ya por su quinta entrega. En total, el humorista, actor y director, habría conseguido recaudar hasta 130 millones de euros a lo largo de su trayectoria (tiene más de tres décadas de carrera a sus espaldas), teniendo en cuenta también el inmenso éxito que alcanzó gracias a Torrente, lo que le ensalzaba como uno de los grandes en la industria cinematográfica de nuestro país. ¿Su truco? Reinventarse constantemente y no parar de crear. De hecho, hay ciertos momentos en su trayectoria que han quedado para la historia.

Sus comienzos al lado de Álex de la Iglesia

Segura empezó a trabajar con un cortometraje llamado Relatos de medianoche en 1989, lo que le sirvió para abrir puertas y conocer a directores de la talla de Álex de la Iglesia. Junto a él, daba el gran salto como actor y ganaba un Goya a Mejor Actor Revelación gracias a El día de la bestia. Sin embargo, no fue hasta que se estrenó Torrente, el brazo tonto de la ley, en 1998, cuando dio el salto definitivo a la fama. Un camino que estuvo lleno de sorprendentes giros, ya que Segura había estudiado Bellas Artes, pero siempre prefirió perderse entre los sets de grabación y acudir a los platós como figurante o incluso ejercer como doblador.

Santiago Segura durante la presentación de ‘Padre no hay más que uno’. (Foto: Gtres)

«Torrente», el proyecto que le lanzó a la fama

En cierto, momento, su pasión por el cine le llevaba a ganar un Goya a Mejor Cortometraje de Ficción por una saga de corte gore llamada Evilio. Aunque fue Torrente, un proyecto financiado por Andrés Vicente Gómez, y que tenía como protagonista a un policía machista, racista y grosero, lo que le convertía en un auténtico fenómeno a principios de los 2000. De hecho, el éxito fue tal, que llegó a contar con 4 entregas más. La última de ellas, estrenada en 2014. Aunque no todo ha sido positivo, ya que con Torrente 3, Segura se topaba con una gran cantidad de criticas debido al tono mordaz y descarado de la cinta, no apto para todos los públicos. Con Torrente 4: Lethal Crisis, Santiago supo sumarse a la oleada y el auge del cine en 3D. Además, al mismo tiempo conseguía colarse en nuestras casas y ganarse el cariño del público gracias a su paso por programas de entretenimiento como Tu cara me suena o MasterChef Celebrity.

Santiago Segura durante el rodaje de ‘Torrente’. (Foto: Gtres)

El rey de la taquilla gracias a «Padre no hay que uno»

Y, respecto a la posibilidad de crear una nueva entrega de Torrente, el propio Segura confiesa que viene la actualidad actual, «se le han quitado las ganas». Y es que si viese la luz, «sería una especie de fábula o cuento infantil» comparando con lo que estamos viviendo. Con Padre no hay más que uno, parece que el actor ha encontrado su lugar seguro. Una comedia familiar, divertida y muy entrañable, que ha conquistado tanto a niños como mayores, lo que puede justificar el gran éxito que han alcanzado con las mismas. De hecho, la última entrega de la saga, que veía la luz el pasado 26 de junio, ya habría recaudado más de ocho millones de euros.