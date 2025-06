La mezcla imposible de Santiago Segura que une a Victoria Federica, Omar Montes, Guti y Yola Berrocal

El pasado 23 de junio, Madrid ha reunido a una larga lista de rostros conocidos de nuestro país con motivo del estreno de la película Padre no hay más que uno 5. Se trata de una comedia familiar protagonizada por Santiago Segura, quien, como no podía ser de otra manera, no ha querido faltar a la cita mencionada Durante el evento, contó con el apoyo de famosos de diferentes campos, logrando reunir «una mezcla imposible» en la alfombra roja que no ha pasado desapercibida para nadie. Y es que han estado presentes desde futbolistas hasta actores, cantantes, influencers y familiares de la corona española.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Santiago Segura (@ssantiagosegura)

Una de las primeras en llegar fue Victoria Federica, sobrina del Rey Felipe VI y una de las influencers del momento. Con el paso del tiempo, la joven había dejado a un lado el hermetismo tan característico de la Familia Real pero, en este evento, ha vuelto a recaer en sus principios. Y aunque ha posado en el photocall, lo cierto es que se ha negado a responder a las preguntas de los reporteros, pidiéndoles incluso que la dejasen en paz con un tajante «chicos, ya».

Victoria Federica en la premier de ‘Padre no hay más que uno 5’. (Foto: Gtres)

Omar Montes fue otro de los presentes en el gran estreno de la película. Acudió acompañado por su madre, María Ángeles, quien no dudó en dedicar unas bonitas palabras a la que fue su nuera, Isa Pantoja, por su segunda maternidad. «Guardo muy buen recuerdo de ella. Me alegro de que le vaya bien» decía. Por su parte, el intérprete de La Sevillana se ha mostrado muy cercano a Segura, posando junto a él en el photocall y fundiéndose en un emotivo abrazo que ha dejado más que clara la gran amistad que les une.

Omar Montes y Santiago Segura en la premier de ‘Padre no hay más que uno 5’. (Foto: Gtres)

Yola Berrocal ha sido otra de las invitadas al esperado estreno de la quinta parte de Padre no hay más que uno. Aunque ha participado en algún proyecto como actriz, lo cierto es que su presencia no ha pasado desapercibida, al igual que la de Fani Carbajo o El Cejas, siendo los tres famosos de diferentes ámbitos.

Yola Berrocal at Yola Berrocal en la premier de ‘Padre no hay más que uno 5’. (Foto: Gtres)

José María Gutiérrez Hernández, más conocido como Guti, también ha sorprendido en el photocall mencionado. Se trata de un ex futbolista y entrenador español que ha acudido con su pareja, Romina Belluscio, al evento cinematográfico, culminando la lista de invitados como una de las más inesperadas y sorprendentes de los últimos tiempos.

Guti y Romina Belluscio en la premier de ‘Padre no hay más que uno 5’. (Foto: Gtres)

Tal y como se puede ver en las fotografías, Esmeralda Moya, Carlos Baute, Nieves Herrero, Pitingo, Neus Asensi, Roberto Leal o Sonia Monroy, entre otros muchos, tampoco han querido perderse esta cita.