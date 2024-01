«La ‘inocentada’ de hoy. (Por suerte nada grave… espero)». Con estas palabras, Santiago Segura hacía saltar todas las alarmas entre su gran elenco de fans, el pasado 28 de diciembre. El actor publicaba, junto al mensaje citado, una fotografía de él mismo en una cama de hospital que generó un gran revuelo de inmediato, el cual le obligó a explicar, horas después, que tan solo se trataba de la realización de una ecoendoscopia en la que, por ahora, parecía no verse «nada chungo». Sin embargo, aunque no había vuelto a actualizar en redes sociales ningún tipo de detalle sobre su estado de salud, lo cierto es que su última entrevista le ha servido para hablar largo y tendido sobre este bache.

La “inocentada” de hoy…

(Por suerte nada grave… espero) pic.twitter.com/6hORO4IUP3 — Santiago Segura (@SSantiagosegura) December 28, 2023

«Llevo tiempo con insuficiencia pancreática y me preocupa que no encuentren las causas del problema», señalaba. Tal y como define la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD), la insuficiencia pancreática «consiste en la incapacidad del páncreas para sintetizar la cantidad de enzimas necesarias para la adecuada digestión de los alimentos». Una de las principales consecuencias, de acuerdo con la Fundación citada, es la del déficit nutricional, ya que la mayoría de los individuos que presentan este tipo de enfermedad no son capaces de absorber todos los nutrientes de manera adecuada.

El protagonista de Padre no hay más que uno asegura que las molestias a las que se enfrenta, en su caso, son «bastante pesadas» ya que experimenta «trastornos digestivos y malestar constante». No obstante, al mismo tiempo, manifiesta que no son un impedimento para continuar cumpliendo con sus compromisos profesionales como actor. Prueba de ello es el éxito que está cosechando con sus últimas películas estrenadas en la gran pantalla. Sin ir más lejos, el pasado mes de diciembre, ha protagonizado La Navidad en sus manos, una de las obras más comentadas de la cartelera de las fiestas en la que ha querido dar vida a uno de los personajes más míticos de estas fechas: Papá Noel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Santiago Segura (@ssantiagosegura)

Esta enfermedad, que él mismo ha desvelado en una entrevista para la revista Pronto, ha obligado a Santiago a someterse a diferentes pruebas médicas para buscar el origen y la causa de lo que le ocurre, además de investigar sobre el buen funcionamiento del tubo digestivo, cerciorándose así de que el problema no se ha expandido ni ha provocado ningún otro tipo de diagnóstico. Es por ello por lo que, el pasado Día de los Santos Inocentes se sometió a una ecoendoscopia, una técnica terapéutica que permite visualizar y explorar el interior del tubo digestivo, según la clínica Quirónsalud.

A pesar de este delicado estado de salud, Santiago Segura ha querido comenzar el nuevo año con una gran sonrisa y con una actitud positiva, la cual se ve reflejada en el mensaje de uno de sus últimos posts de Instagram: «Esperando con esperanza y alegría lo que nos depare el 2024. Yo solo deseo que no nos lleve el año por delante y seguir aquí para celebrar la llegada del 2025», escribía.