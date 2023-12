Santiago Segura recibe una buenísima noticia tras su preocupante imagen en el hospital

El sentido del humor de Santiago Segura ha dado la vuelta a España gracias a las películas de Torrente, pero el pasado jueves 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, el artista reconoció que «no estaba para bromas». ¿El motivo? Había ingresado en un hospital madrileño y publicó una preocupante imagen para informar a sus seguidores de lo que estaba pasando.

Las redes sociales no tardaron en hacer saltar las alarmas, así que el actor y director no tuvo más remedio que dar un paso adelante. Explicó que le habían sometido a una endoscopia, razón por la que debía estar ingresado. Afortunadamente «no se ve nada chungo» y compartió este dato muy emocionado. El positivismo con el que ha afrontado esta etapa le ha ayudado a no perder la paciencia.

Santiago Segura posando en el estreno de su película / GTRES

En las últimas horas ha recibido una buenísima noticia relacionada con su trayectoria profesional. Ha participado en una película titulada La Navidad está en tus manos. Comparte escena con algunos rostros tan conocidos como Ernesto Sevilla o Pablo Chiapella y recientemente ha descubierto que esta apuesta ha sido muy bien recibida por el público.

La buena noticia que ha recibido Santiago Segura

Después de preocupar una alarmante foto en el hospital, Santiago Segura ha celebrado una buena noticia: su última película está siendo todo un éxito de crítica y público. Eso sí, todavía sigue recibiendo ataques e insiste en que no está preocupado porque sabe que es algo que forma parte de su trabajo. «El día que solo comience a recibir buenos comentarios me empezaré a preocupar», le explicó a Toñi Moreno durante una entrevista.

«Eso, gracias a todos», ha escrito Santiago tras descubrir los resultados de su último largometraje. Ya ha tenido más de medio millón de espectadores y el artista no ha dejado pasar la oportunidad para recalcar que está muy agradecido.

El argumento de la nueva película del actor

La Navidad está en tus manos está arrasando y Segura es uno de los responsables. También participan otros actores, pero su reacción era muy esperada debido a las circunstancias que está atravesando. El protagonista de Torrente también interpreta al personaje principal del último largometraje en el que ha participado.

Santiago Segura y Ernesto Sevilla / GTRES

Se ha metido en la piel de una de las personas más famosas del mundo, Papá Noel. En la película sufre un accidente de trineo en pleno centro de Madrid y termina en el hospital. Afortunadamente, su compañero de habitación se ofrece a sustituirlo. Este otro personaje está capitaneado por Ernesto Sevilla y se llama Salva.

Salva es un buscavidas más habituado a vender piezas de coche robadas que a repartir regalos, pero decide ayudar a su nuevo amigo. Este argumento ha seducido a los espectadores y le ha terminado dando una gran alegría a Santiago Segura.

El estado de salud de Santiago

Santiago Segura preocupó a todos con una imagen en el hospital que desconcertó a sus admiradores, pero enseguida matizó que la situación no era tan grave como parecía. La aparatosa imagen que hizo pública no tardó en convertirse en tendencia. El artista está centrado en su proyecto y ha realizado varias intervenciones para dar publicidad al mismo, por eso en las últimas semanas ha tenido mucho peso mediático.