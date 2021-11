Hablar de La que se avecina es hacerlo de una de las series más míticas de la televisión española. Tras 12 temporadas en antena siendo líder de entretenimiento, pronto se estrenará la decimotercera, que tendrá la gran novedad de un cambio de escenario por primera vez. Dentro del elenco de actores, Nacho Guerreros es uno de los más veteranos, dando vida al particular Coque, portero de la finca. Ahora, ha visitado el programa Sobreviviré para pasar revista junto a Nagore Robles y el resto de colaboradores de algunos asuntos destacados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sobreviviré (@sobreviviree)

Nacho relató cómo es trabajar en una de las comedias más exitosas de la pequeña pantalla: «Hay más buen rollo que otra cosa, pero hay veces que te enfadas. «Han pasado cosas muy bonitas en la serie y también cosas menos bonitas porque en las tomas falsas no salen cuando nos enfadamos o cuando tenemos un día malo», empezaba diciendo.

Ante lo enigmático de sus palabras, los colaboradores quisieron saber más. ¿Ha tenido algún problema? El actor se sinceró por completo: «Yo estuve un año sin hablarme con un compañero por una tontería que podíamos haber arreglado los dos. Afortunadamente, esto pasó hace muchos años y hace mucho tiempo que volvimos a ser amigos otra vez».

Todo el mundo quería conocer la identidad del personaje del que Nacho Guerreros hablaba y éste accedió a desvelarlo: «Es Pablo Chiapella. Estuvimos un año sin hablarnos. Él lo pasó muy mal y yo también y era muy desagradable, queriendo tanto a una persona, estar con él y no dirigirte la palabra excepto cuando tienes que actuar». Afortunadamente, los dos lograron reconducir su situación: «Esto paso hace mucho tiempo y hace muchos años que volvimos a ser amigos otra vez. Yo le adoro. Nos adoramos».

La otra anécdota de Nacho Guerreros

Discusiones aparte, Nacho Guerreros también ha revelado que durante tantas temporadas de rodaje tuvo algún que otro susto de salud: «Yo me rompí una pata, me fracturé el peroné. Estábamos rodando en un monte en 2016 y saltando me senté encima del peroné y noté un dolor que casi me desmayo». Esto ocurrió en el año 2016, que él mismo define como «annus horribilis».

Esto supuso un gran inconveniente en los planes de rodaje: «Estuve de baja tres semanas y teníamos que terminar la serie porque faltaba muy poco. Y no podían adaptar el guion a mi fractura porque yo ya había rodado el último capítulo con la pata bien así que me cogieron planos medios o apoyado en algún sitio par a que no se notase mi falta», argumentó.

El equipo de La que se avecina tuvo que sufrir recientemente todo un varapalo. Otra de sus protagonistas, Cristina Medina, anunció que tenía cáncer y que estaba en pleno proceso de curación. Todos sus compañeros se volcaron con ella, con mensajes de apoyo en las redes sociales. Nacho Guerreros no fue menos.