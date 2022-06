El pasado fin de semana, el equipo de Unicorn Content disfrutó de una divertida celebración en la que Ana Rosa Quintana reapareció y dio algunas pistas sobre su inminente regreso a la pequeña pantalla. Una entrañable fiesta a la que no faltaron los rostros más conocidos de la productora, como Ana Terradillos, Patricia Pardo, Joaquín Prat, Sonsoles Ónega o María Rey, así como los equipos de los diferentes programas. Una ocasión perfecta para reencontrarse y celebrar el verano, en la que se echó de menos a Marta Riesco.

La periodista, que se ha convertido en foco de la actualidad en las últimas semanas a raíz de su relación con Antonio David Flores, no estuvo presente en la fiesta. Al parecer, según ella misma comentó, después de que saltaran las alarmas por su ausencia en la fiesta y el silencio en las redes sociales, no acudió porque no se encontraba bien. “Madre mía, cuando he visto todos los mensajes que qué me había pasado, que si me encontraba bien, que si no me habían invitado a la fiesta de mi productora. Un montón de preguntas”, ha comenzado diciendo la reportera, que ha querido aclarar que claro que fue invitada a la fiesta, pero que ha estado “un poco malilla” y por eso decidió no ir. “Fue una pena. He visto el fiestón que se marcaron mis compañeros y me ha dado muchísima envidia verlo”, ha explicado Marta Riesco, que ha aprovechado para alabar a Ana Rosa Quintana y comentar que espera no faltar a la próxima.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Riesco (@marta.riesco)

Sin embargo, tal como ha podido saber este digital, la ausencia de Marta Riesco en la celebración podría no tener que ver con el hecho de encontrarse mal. LOOK ha podido comprobar que la periodista ha pasado unos días en su pueblo, El Romeral, y lo ha hecho en compañía de Antonio David Flores. Tal como se muestra en unas imágenes que circulan por los grupos de chat del pueblo, Marta disfrutó del fin de semana con su pareja y estuvieron charlando en una terraza hasta por la noche. Además, no dudó en fotografiarse con algunos curiosos que quisieron posar con la periodista y su pareja. Y es que es la primera vez que Antonio David Flores acude al pueblo de su novia, lo que ha llamado la atención de los lugareños.

Muy sonrientes y cómplices, la pareja aprovechó el buen tiempo de estos días para viajar a la localidad y desconectar en un entorno tranquilo. Después de una etapa complicada -con rumores de distanciamiento y crisis-, parece que la relación entre Antonio David Flores y Marta Riesco atraviesa un buen momento y ambos ya no tienen reparos en mostrarse en público juntos.