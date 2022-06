Ana Rosa Quintana vuelve a las redes sociales con unos especiales mensajes

La vuelta de Ana Rosa Quintana al trabajo, afortunadamente, es inminente. La periodista, que se encuentra en plena lucha contra el cáncer de mama que padece, reapareció el pasado fin de semana durante la fiesta de verano que organizó su productora, Unicorn, para así poner el broche de oro a otra temporada. Con una gran sonrisa, la comunicadora brilló de nuevo con luz propia y una nueva imagen en su nueva reaparición pública tras acudir a una cita taurina durante la Feria de San Isidro de Madrid.

La ganadora del Premio Ondas ahora luce con un favorecedor pelo corto en un tono rubio, estilo que recuerda a la princesa Charlene de Mónaco. Días después de la resaca de emociones que vivió junto a sus compañeros de trabajo, Ana Rosa ha compartido a través de las redes sociales una serie de fotografías con las que quiso inmortalizar aquel especial momento.

Lo ha hecho en su cuenta personal de Instagram y en la primera imagen se puede ver cómo posa junto a Joaquín Prat, Sonsoles Ónega, Patricia Pardo y Ana Terradillos. “Mis queridos compañeros, gracias por el apoyo, por el cariño y el acompañamiento. Os quiero”, ha escrito orgullosa del equipo que tiene. En otra de las estampas, posa sonriente junto a Prat y Ónega. “Sois maravillosos @unicorntv”, ha indicado en este post en el que no ha parado de recibir numerosas muestras de cariño. ”¡Qué alegría verte así de animada y de espléndida! ¡Tú y tu fortaleza que contagia! ¡Ya queda menos, jefa!

¡Esperándote estamos!”, ha comentado por su parte Marisa Martín Blázquez.

Por último, ha colgado en su muro una foto en la que aparecen varios compañeros de profesión. “@elprogramadear en pleno y aún no estamos todos. Gracias por vuestro aliento en estos meses. Qué maravilla reencontrarme con todos en la fiesta de @unicorntv”, ha expresado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana anuncia que padece cáncer

Fue el pasado 2 de noviembre cuando Ana Rosa Quintana anunciaba en directo que iba a ausentarse debido a la enfermedad por la que está luchando. “La semana pasada ha sido rara y muy intensa, me he ido dos veces antes de terminar el programa, he faltado el viernes… normalmente y excepto en vacaciones no he faltado a mi cita con vosotros ni cuando el Covid acechaba. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído hasta aquí en estos 17 años que creo que tengo que compartir, con todos los que me habéis hecho tan feliz, lo más duro que me ha pasado en la vida y quizás lo más importante», comenzó diciendo.

“Empecé con este programa cuando mis hijos tienen poco más de un mes y han ocurrido muchas cosas y algunas maravillosas la mayoría, y también disgustos, porque esto es la vida. Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató de estos compañeros que también son mi familia…”, se sinceró.