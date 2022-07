La gran reaparición de Marta Riesco: vuelve a la televisión

Marta Riesco regresa a la televisión. La periodista se encontraba de vacaciones disfrutando de unos días de descanso después de vivir una de sus épocas más convulsas a consecuencia de la polémica por su relación con Antonio David Flores. La última vez que habló este digital con ella, la comunicadora mostró su alegría al poder respirar tranquila ya que las aguas, han vuelto a su cauce.

Ahora, ha compartido un nuevo reto profesional en su cuenta de Instagram. Un proyecto en el que Risco ha volcado todas sus ilusiones. “¡Agradecida y emocionada!”, ha comenzado diciendo. “¡Ya os lo puedo contar! Soy la nueva reportera dicharachera de #Yaesverano en @telecincoes. Os llevaré a los mejores pueblos en fiestas (puebleando) las mejores investigaciones, los eventos más top y convertiremos este verano en el más disfrutón de la historia”, ha dicho en sus redes sociales.

“Esto no significa que dejé AR significa que sigo sumando. ¡Ganas de que veáis todo lo que estamos y hemos preparado!”, ha finalizado Marta Riesco. De hecho, esta misma mañana ha llegado al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para comenzar las grabaciones de uno reportajes. Este trayecto no ha sido nada fácil para Riesco, ya que tiene miedo a volar. Sin embargo, ha hecho gala de su fortaleza y se ha subido al avión para superar así este miedo.

Después de la jornada de trabajo, ha tenido que regresar y hace escasos minutos ha revelado cómo ha vivido este intenso viernes. “Ya estoy en casa. No puedo estar más contenta. No he parado desde las cinco de la mañana. He cogido también dos aviones y, también me dejan decir que a partir de mañana estaré en el programa Ya es verano. Estoy súper contenta. Me parece una oportunidad increíble. Voy a ser reportera del programa”, ha indicado con una sonrisa de oreja a oreja.

“Voy a tener una sección muy divertida que tiene que ver con los pueblos de España que están en fiestas. Es algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo y también voy a hacer otro tipo de reportajes que tienen que ver con el mundo de las influencers, del mundo de los eventos. Estoy feliz porque me apetecía hacer algo diferente a lo que estaba haciendo en el mundo del corazón. Creo que como reportera todavía me queda mucho por hacer. Me apasiona la calle. La calle es donde realmente pasan las historias. Me encanta contarlas y empatizar”, ha añadido. “De verdad, estoy infinitamente agradecida a todo el equipazo a este programa”, ha continuado explicando.

Antes de despedirse, Marta Riesco ha dejado claro que continúa en El programa de Ana Rosa y que este nuevo trabajo supone un escalón más en su larga trayectoria profesioanl dentro del mundo de la televisión. «No dejo ni me dejan el programa», ha puntualizado. Ahora, comienza la cuenta atrás para ver de nuevo en la pequeña pantalla a la conocida periodista.