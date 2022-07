Reconciliación o todo lo contrario: las imágenes más tensas de Rocío Flores y Marta Riesco

El verano no ha llegado solo, lo ha hecho de la mano de grandes festivales como Starlite, en Marbella, el cual año tras año reúne en sus instalaciones a algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional. En esta última ocasión, y con motivo del concierto de C. Tangana, han sido muchos los famosos que han acudido a la ciudad malagueña para dar comienzo a la época estival. Este es el caso de Marta Riesco y Antonio David Flores, que tras haber disfrutado de unas vacaciones de lo más románticas, también han tenido oportunidad de bailar al son de “El Madrileño” junto a nada más y nada menos que Rocío Flores.

Los tres ocuparon sus respectivos asientos para iniciar un concierto que no ha estado exento de polémica. Y es que, aunque a priori esta reunión podría ser la perfecta demostración de que las aguas han vuelto a su cauce en la relación amistosa de la periodista y la colaboradora de El Programa de Ana Rosa, lo cierto es que no se dirigieron la palabra durante toda la cita. Entre la espada y la pared se encontraba el exguardia civil, que se sentaba en medio para mantener conversaciones con ambas sin que la situación pareciera excesivamente tensa. Por su parte, la comunicadora y la influencer se concentraron únicamente en no perder detalle de ninguno de los pasos del cantante, mientras que en momentos puntuales dedicaban algún gesto cómplice al que fuera colaborador de Sálvame. Unas actitudes que dejan entrever que podrían quedar ciertas rencillas entre ellas que les impiden tener una estrecha relación como la que mantenían antes de darse a conocer el romance entre Riesco y el ex de Rocío Carrasco.

Momentos antes de la cita musical, los tres degustaron una exquisita cena en un restaurante cercano a Starlite, la cual estuvo marcada por el silencio. Antonio David y Marta Riesco se sentaron juntos, mientras que Rocío Flores ocupaba el asiento frontal al de su padre, evitando así cualquier mirada directa con la actual pareja de éste. Por si fuera poco, los rifirrafes entre ambas se evidenciaron aún más cuando todos ellos posaron en el photocall previo al evento. Apostando todo al negro, Rocío Flores lucía un look de lo más sensual con sandalias a tono y peinado sleek bun, dejándose fotografiar por los medios de comunicación allí presentes sin reparo alguno, aunque en soledad. Por otro lado y unos minutos más tarde, Marta Riesco y Antonio David Flores acaparaban la primera plana de esta alfombra roja de manera conjunta. Mientras que ella se había decantado por un minivestido asimétrico de volantes y escote pronunciado en color burdeos, el padre de Rocío optaba por una camisa con detalle de rosa y unos vaqueros pitillo en color negro. Dos outfits muy cómodos para disfrutar de la velada sin impedimentos y de las fotografías que se les tomaron, en las que derrocharon complicidad y demostraron haber conseguido superar con creces todas las crisis que en un primer momento pudieron haber experimentado.