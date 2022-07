Están siendo unos días de mucha emoción para Rocío Carrasco. Durante la noche de ayer, la hija de ‘la más grande’ pudo cumplir el sueño de su madre: abrir un museo con sus pertenencias y en su honor en la ciudad que le vio crecer, Chipiona. Aunque el camino no ha sido fácil y ha estado lleno de trabas administrativas, la mujer de Fidel Albiac puede sentirse muy orgullosa de haber creado un espacio tan deseado por los fanáticos de la artista, ubicado en el Centro de Interpretación Rocío Jurado.

Un día histórico en el que la televisiva ha contado con el apoyo de miles de personas, entre ellas su círculo más cercano y algunos de los rostros conocidos de la televisión. Sin embargo, y como era de esperar, no ha habido ni rastro del clan Mohedano, pues su familia mediática se ha querido desentender de este acontecimiento. Una de las ausencias más comentadas ha sido la de Rocío Flores que, mientras su madre se daba un baño de masas en Chipiona, la joven ha disfrutado de una salida con amigos en la que se ha mostrado de lo más relajada.

Un corazón azul

Sin embargo, lo más importante es que una serie de actos han dado a entender que la colaboradora de Telecinco estaría llamando la atención de su madre en unos momentos tan especiales y delicados a la vez. En la víspera de la inauguración del Museo de Rocío Jurado, la joven ha presumido en sus redes sociales de un nuevo tatuaje, un pequeño corazón azul en su muñeca como homenaje a la famosa Marea Azul. Un movimiento que nació en las redes sociales para defender al exguardia civil y sus hijos tras el estreno de Rocío, contar la verdad para seguir viva. Un gesto que, lejos de apaciguar las aguas familiares, traerá mucha polémica.

Una denuncia por acoso

Un puñal que no ha pasado desapercibido por la Marea Fucsia, movimiento que apoya a Rocío Carrasco. “Rocío Flores se tatúa de por vida un corazón de la manada azul que tiene simbología de gente que critica y insulta a su madre. Luego, mamá llámanos” o “A mí he ha destruido la maldad de Rocío Flores tatuándose el logo de la secta que machaca a diario a su madre…. Pero cómo se puede ser tan tan tan tan mala??? Cuando pida llorando en la tele que le llame su madre, que se mire el tatu”, han sido algunos de los comentarios publicados en Twitter.

Y es que, esta vez, los haters han sobrepasado la línea y han escrito y llamado al móvil personal de Rocío Flores. Ha sido la joven quien lo ha denunciado públicamente a través de sus redes sociales: “Estar dormida, desvelarme y ver que alguien que no conozco se dedica a mandarme fotos y escribirme por whatsapp y recibir llamadas en oculto, ¿esto cómo se llama? No sé hasta dónde llega la maldad de la gente y el aburrimiento. Probablemente esta persona esté feliz de la vida de que yo haya puesto esto pero ya me parece demasiado heavy que hasta a mi whatsapp tenga que recibir lo que recibo. Gente sin vida, gente que se propone hacer daño a los demás. Casi nunca pongo nada de estas cosas pero soy una persona, a mucha gente se le olvida”.

Un acoso que llega en el momento en que Rocío Carrasco se estaba dando un baño de masas en Chipiona. La hija de ‘la más grande’ fue ovacionada y recibida entre aplausos y vítores durante la inauguración del Museo de Rocío Jurado. Un día que nunca va a olvidar. De momento, habrá que esperar las reacciones del clan Mohedano, mientras que la posición de Rocío Flores ya ha quedado más que clara.