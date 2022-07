Comienza la cuenta atrás para la inauguración del Museo de Rocío Jurado. Un sueño para ‘la más grande’ que por fin abrirá sus puertas esta noche, concretamente a las 21:00 horas, en la localidad natal de la cantante, Chipiona. Tras 15 años esperando que llegue este día, Rocío Carrasco está a escasas horas de ver reflejado todo su esfuerzo en homenaje su madre, uno de los pilares más fundamentales de su vida. Con muchos nervios y emoción, la mujer de Fidel Albiac ya ha llegado al municipio gaditano para comenzar con todos los preparativos.

“Yo espero una noche maravillosa”, ha confesado con una sonrisa a los medios de comunicación que estaban esperando su llegada. El acto de inauguración contará con un total de 500 invitados, entre los que estarán rostros tan conocidos como Terelu Campos o Carmen Borrego. Sin embargo, no se espera ver por allí a los miembros del clan Mohedano, que en estas semanas han protagonizado varios enfrentamientos televisivos con Rocío Carrasco. “Yo he invitado a los míos. Los que han podido, han venido. Habrá mucha gente gracias a Dios”, ha sentenciado la hija de la artista, que no ha querido entrar en más polémicas con la que considera su familia mediática.

Aunque, sin duda, lo que más ha sorprendido han sido unas imágenes de Ortega Cano saliendo de su domicilio de Madrid acompañado por una maleta, que coinciden con la celebración de este día tan especial, por lo que no sería de extrañar que su destino fuera Chipiona. Sea como fuere, la hija de la artista no ha querido desvelar si sorprenderá alguna presencia del clan o si, por el contrario, tienen prohibida la entrada: “Vamos a dejar el tema ya. Lo importante es que se abre el museo, gracias a Dios. Es un museo maravilloso y yo espero estar a la altura de lo que ella se merece”.

Un histórico día que Raquel Mosquera ha aprovechado para cargar contra la hija de su difunto marido. Durante la noche de ayer, la madre de Rocío Flores se sentó en el Deluxe y cargo contra todos en la víspera de la inauguración del museo de su madre. Aunque el que se llevó la peor parte fue Amador Mohedano, lo cierto es que la peluquera también tuvo lo suyo. “Yo sobre ese vídeo no me quiero pronunciar, porque ella no está bien. Entonces no voy a decir lo que realmente pienso, creo que no debo. Ella en ese momento no estaba bien de lo suyo”, sentenció la televisiva tras ver unas declaraciones de Mosquera que no la dejan en muy buen lugar. Y es que, aunque quiso guardar silencio sobre las declaraciones de la que un día fue la mujer de su padre, Rocío habló alto y claro sobre lo que opina de ella: “Raquel es mala, es una persona cruel y manipuladora. No es la Raquel que os quiere hacer creer en televisión”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raquel Mosquera (@raquelmosqueram)

Tras esto, la que fuera mujer de Pedro Carrasco ha dado un paso al frente y, a través de sus redes sociales, se ha defendido de los ataques de Rocío. “Elijo siempre ver con claridad, con los ojos del amor. Tengo la fortaleza para mantener la calma ante cualquier adversidad”, ha respondido en su cuenta de Instagram. Y es que, la peluquera ya dejó bastante claro que no tiene ninguna intención de quedarse callada y que cargará contra la hija de su difunto marido las veces que haga falta.