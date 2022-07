Rocío Carrasco contra todos en la víspera de la inauguración del Museo de Rocío Jurado

Por fin ha llegado el día. Esta noche de sábado, el Museo de Rocío Jurado abrirá sus puertas con Rocío Carrasco como maestra de ceremonias. Tras 15 años esperando a que todo estuviera en orden, la hija de ‘la más grande’ ha dado un paso al frente para cumplir el sueño de su madre. Y precisamente ha sido este hecho histórico lo que ha llevado a la mujer de Fidel Albiac a sentarse en el plató de Deluxe, donde ha aprovechado para volver a cargar contra su familia mediática y poner, de una vez por todas, los puntos sobre las íes.

Quien se ha llevado la peor parte en esta última entrevista ha sido Amador Mohedano, uno de los miembros más mediáticos del clan que no estará en la inauguración del museo. Rocío, sin pelos en la lengua, tras explicar cómo su tío llegó a ser manager de su madre y las dudas que esta tenía sobre él, ha revelado una demoledora frase de ‘la más grande’ que deja muy claro lo que Jurado pensaba de su hermano: “Para que me robe otro, que me robe mi hermano y así comen mis sobrinos”. Una bomba que ha retumbado en el plató televisivo.

Siguiendo el hilo de la conversación, la madre de Rocío Flores ha cuestionado la actitud de los Mohedano estos últimos años en relación a la apertura del museo: “Lo que me parece vergonzoso es que todos ellos, siendo conscientes de la situación, querían que se abriese el museo. Todas las circunstancias administrativas, todas las vicisitudes…querían abrirlo. Yo entendí por qué querían abrirlo. Quizás el interés económico no era el mío”. Además, Rocío no ha querido dejar pasar por alto las declaraciones que, tan solo hace unos días, Amador Mohedano dio en Déjate querer, cuando afirmó que toda la familia estuvo pendiente de Rocío Carrasco. Mirando a cámara, con semblante serio y tajante, la televisiva ha sentenciado: “Cuánta gente me ha criado a mí, todo el mundo me ha criado. Dices que tenían que estar pendientes de mí en todo, pues pendiente de mí tú has estado muy poquito por no decir absolutamente nada”.

Pero Amador Mohedano no ha sido el único afectado, pues Raquel Mosquera también se ha llevado su parte. Hace unas semanas, la exmujer de Pedro Carrasco se sentó en el plató de Telecinco para contar su versión de los hechos, algo que dejó atónita a Rocío Carrasco, que ha aprovechado la oportunidad para desmentir cada una de sus palabras. “Yo sobre ese vídeo no me quiero pronunciar, porque ella no está bien. Entonces no voy a decir lo que realmente pienso, creo que no debo. Ella en ese momento no estaba bien de lo suyo”, ha respondido tajante.

Aunque ha querido guardar silencio sobre las declaraciones de la que un día fue la mujer de su padre, Rocío sí ha querido hablar alto y claro sobre lo que opina de la peluquera: “Raquel es mala, es una persona cruel y manipuladora. No es la Raquel que os quiere hacer creer en televisión”. Además, la hija de Rocío Jurado ha confesado públicamente creer que Mosquera manipulaba a su padre por interés económico, ya que el boxeador no se había planteado hacer ninguna exclusiva sobre su vida privada hasta que ella no se lo propuso. Y es que, en el tercer episodio de En el nombre de Rocío, la hija de ‘la más grande’ se ha centrado en su padre, dejando en muy mal lugar a Raquel. “Ella tiene que contar cosas de su vida, de su memoria, no la de los demás”, ha sentenciado, recalcando además que Pedro Carrasco estaba arrepentido de esa relación que la peluquera pinta como idílica en los medios de comunicación.