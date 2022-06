Dos días han pasado ya desde el estreno del documental En el nombre de Rocío. Después de que Amador Mohedano haya reaccionado a las palabras de Rocío Carrasco, ha sido ahora Raquel Mosquera quien ha dado un paso al frente para cargar y desmentir las palabras de la hija de ‘la más grande’. La mujer de Fidel Albiac dijo en esta segunda parte que el matrimonio entre Mosquera y su padre había sido un error. En su opinión, su padre no debió casarse con la peluquera porque seguía enamorado de su madre: “Mis padres se murieron los dos enamorados. Sus matrimonios con otras personas fueron un error”.

Ahora, viendo estas imágenes en Viva la vida, la viuda de Pedro Carrasco ha hablado. “Yo tengo defectos y virtudes, como todo el mundo, pero lo que no cabe duda es que tengo un corazón, como decía mi marido Pedro, así de grande. Hablo siempre con el corazón y con la verdad y la verdad solo tiene un camino”, ha comenzado diciendo. “Yo no hablo en el nombre de nadie. Hablo en mi nombre, con mis vivencias y en primera persona de lo que yo he vivido, no de lo que me han contado”, ha dicho tajante, lanzando un dardo envenenado a Rocío Carrasco, que ha revelado que va a hablar en el nombre de sus padres.

Durante años, Raquel Mosquera ha asegurado que el gran amor de su vida había sido Pedro Carrasco y que, sobre todo, era algo mutuo. No obstante, la hija del boxeador asegura todo lo contrario, sentenciando que esa relación no era tan idílica como siempre se ha demostrado. Tras esto, la peluquera ha respondido revelando algo inédito: “Durante los dos primeros años de noviazgo, Rocío intentó dos veces que Pedro volviese. Y no volvió con ella”. Además, ha confesado que su marido no murió enamorado de ‘la más grande’: “Rotundamente no. Si no hubiese estado con ella y no conmigo”. Siguiendo el hilo de la conversación, la colaboradora ha desvelado un detalle que nunca había visto la luz: “Ojalá se pudiese mirar, hace 22 años las llamadas, porque Rocío, cuando Pedro y yo estábamos durmiendo, nos llamaba diciendo que se había peleado con su hija y se quería ir con su padre. Y no sabemos si era para que Pedro fuera allí o qué pasaba”.

Contra todo pronóstico, Raquel ha vuelto a defender su historia de amor, contando públicamente los motivos por los que Rocío y Pedro habrían puesto punto y final a su relación: “Pedro era sencillo, cariñoso, todo un señor… le encantaba la vida familiar, los amigos… ¿Qué ocurría? Que Rocío Jurado tenía mucho temperamento, tenía otra forma de ser. Como pareja no se llevaban, punto. Tuvieron una hija fruto del amor pero cuando se separaron ya está”. Asimismo, dando un paso al frente, la colaboradora ha puesto fecha a la ruptura entre el boxeador y la artista, confesando que él le dijo que estaban separados mucho ates de la Primera Comunión de Rocío Carrasco: «Vivían en la misma casa pero tenían vidas independientes. Un día de esos hubo un enfado y le dijo: ‘ahí te quedas’ Y se fue. Esa es la historia. Su separación no fue por la familia sino por la acumulación de varios enfados”.

Y es que, Mosquera ha manifestado su malestar por no ofrecerle a ella grabar un documental, aseverando tener tantas vivencias como para escribir un libro. Un momento en el que ha aprovechado para dar un zasca a la hija de su marido: “Vivo de mi profesión, nadie me ha mantenido. Su padre le decía a Rocío que montase una tienda si no quería estudiar. Ella siempre depende de alguien, dependía de Antonio David y ahora del segundo marido”. Además, la peluquera ha querido recordar un episodio que ya contó en su día, cuando Pedro fue a hablar con su hija días antes de morir y, tras una discusión, el boxeador cogió del brazo a su mujer y le dijo: “Vámonos de aquí que a esta hija de puta no la vuelvo a ver más”, ha explicado Raquel, que mantiene firmemente su versión. Ha relatado que, en ese momento, de los nervios y el dolor, su marido cogió el coche y fue haciendo eses hasta llegar a su casa: “Él mismo se dio cuenta que había perdido a su hija y de la rabia y la impotencia se fue así. Dijo eso de su hija no porque no la quisiese, pero el cariño que demostró su padre hacia su hija no fue el mismo que el de su hija hacia su padre”. Asimismo, ha narrado que las palabras que pronunció Rocío fueron idea de Fidel Albiac: “No creo que ella tuviese el valor de hablar a su padre como le habló”.

Las lágrimas de Mosquera y un mensaje contundente

Entre tanto recuerdo, la colaboradora no ha podido evitar emocionarse y, rota de dolor, ha vuelto a confirmar que la relación entre su marido y la madre de Rocío Flores no atravesaba su mejor momento. Con mucha emoción y los sentimientos a flor de piel, la peluquera se ha mostrado muy contundente, afirmando no tener miedo “a nada ni a nadie”. Sobre la discusión que ha narrado, Mosquera asegura que tiene ese día grabado en su corazón: “Cuando murió Pedro, yo le pedí a la persona que nos arregló todo el papeleo que le dijera a Rocío Carrasco que quería hablar a solas con ella”.

Según ha contado, ella solo quería darle un abrazo y hacerle saber que su padre se arrepentía de esa discusión. “El que llevaba el papeleo me dijo que me olvidara de ella, que no me quería para nada”, ha revelado en el espacio televisivo. Además, ha vuelto a ser contundente con su relato, lanzándole un mensaje a Rocío: “No te tengo miedo. No tengo poderío ni amigos, pero la verdad tiene un camino y yo sé que Pedro te quería mucho, pero tú no le demostraste el mismo cariño. Si quieres, denúnciame”.

Tras esto, Marisa ha confesado, por primera vez, que tuvo una conversación con Pedro Carrasco en la que el boxeador le narró esta situación, dolido por haber perdido la relación con su hija. En ese momento, Mosquera se ha vuelto a derrumbar y, entre lágrimas, le ha mandado un segundo y contundente mensaje a Rocío Carrasco: “Yo no te deseo mal, nunca. Si no que Dios te perdone, que trabajo le va a costar y, sobre todo, con la persona que tienes al lado”.