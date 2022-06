Como cada sábado noche, Déjate querer ha contado con un invitado muy especial. Esta vez, en medio de la guerra mediática, Amador Mohedano se ha sentado en el plató de televisión no solo para defenderse de las acusaciones que su sobrina, Rocío Carrasco, ha vertido sobre su familia mediática, sino también para enmendar sus errores y pedirle una segunda oportunidad a Rosa Benito.

Tras nueve años sin mirarse a los ojos, protagonizando varios enfrentamientos públicamente, Rosa Benito y Amador Mohedano se han vuelto a reencontrar. Dejando a un lado las diferencias y todo el daño que se han hecho mutuamente, esta vez solo ha habido cabida para los halagos y las muestras de cariño. El hermano de ‘la más grande’ ha aprovechado la oportunidad para mandar un emotivo mensaje a la que fue la mujer de su vida, mostrándole sus deseos por compartir un futuro con ella. “Darte las gracias por esos 4 hijos que me has dado, que se parecen mucho a mí. Es nuestro fruto del amor y del cariño que siempre hemos tenido”, ha comenzado diciendo. Siguiendo con su discurso, el hermano de Gloria Mohedano le ha dado las gracias por haberse presentado en el espacio televisivo, pidiéndole una segunda oportunidad, al menos para demostrar a sus hijos que siguen teniendo “buen rollo”. “Éramos la envidia de la gente que estaba alrededor…Es una pena que esa vida tan poderosa y tan grande y bonita se haya estropeado o se haya diluido”, ha terminado diciendo.

Y es que, pese a haber estado varias décadas casados y haber compartido gran parte de sus respectivas vidas, la historia de amor entre Rosa y Amador no llegó a buen puerto. “Nadie la querrá en la vida como yo. No habrá nadie en esta vida que la quiera como yo. Siempre esperaba que se arreglara todo, pero pasaba el tiempo y no se iba arreglando. Nos hemos querido a rabiar”, ha confesado el hermano de Rocío Jurado sin poder contener la emoción. Unas palabras acompañadas del llanto que no solo han emocionado a la audiencia, sino a la propia Rosa Benito también que, para sorpresa de todos, le ha pedido comenzar una nueva etapa juntos: “Lo único que quiero es verte bien, con ilusión. Desear que seas muy feliz y si en esa parcela tuya podemos hacer un arrocito y no tener ese miedo de descolgar el teléfono y decir ‘cómo estás’…Hemos vivido cosas preciosas que yo no quiero dejar”.

En ese momento, ambos han protagonizado un apasionado beso que ha pasado ya a ser historia de la televisión. “Ha sido la mujer de mi vida y lo será. Me hubiese gustado seguir teniéndola, ya no quiero estar desligado. Quiero recuperar mi mundo”, ha dicho Amador, a lo que Rosa le ha respondido: “Te tienes que cuidar más, querer más. Esto ha roto esa barrera que se tenía que haber roto hace tiempo. Ya no nos va a dar miedo que nos vean juntos”. Sin embargo, el mejor gesto de cariño que ha tenido la televisiva con el que un día fue su marido ha sido defender su figura como manager de ‘la más grande’, tras las acusaciones de Rocío Carrasco en En el nombre de Rocío: “Amador lo fue todo para su hermana y eso lo sabe él y también lo sabe la que se ha ido. Si Rocío no hubiera estado conforme con el papel de su hermano como manager no lo habría tenido a su lado, digan lo que digan, esa es la verdad”.

Por su parte, Amador Mohedano también se ha defendido de las palabras de su sobrina, echándole en cara la nula relación que tiene con sus primos: “Rocío Carrasco es la que tendría que haberla querido mucho mejor. Rocío Jurado se quejaba de que la hija pasaba de ella. A mí me lo decía”. Además, ha confesado no entender por qué Carrasco dice eso de que la familia se ha aprovechado de Jurado: “Ella se sentía segura y bien estando con su familia. No sé a qué viene todo esto. Es tener mala uva”.

Entre todas las acusaciones que la hija de ‘la más grande’ ha vertido sobre el clan Mohedano, también dejó al descubierto la mala relación que sus tíos llegaron a tener con Pedro Carrasco. Y es que, aunque Amador no ha confirmado este testimonio, sí que ha confesado haber tenido alguna discusión con él. «Pedro Carrasco conmigo era encantador y yo a él lo admiraba como boxeador, como persona. Yo a Pedro lo idolatraba», ha comenzado diciendo el televisivo, para luego revelar que algún que otro rifirrafe sí que han tenido. “Algún enfrentamiento ha habido también, pero como con todos con los que han pasado por mi casa y ellos conmigo”, ha respondido, intentando quitarle importancia al asunto.

Asimismo, le ha dado la razón a su sobrina en que Rocío Jurado adoraba a Pedro Carrasco, al igual que el boxeador estaba loco por su mujer, sin embargo, no ha querido entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura, aunque sí ha asegurado que ni él ni su hermana fueron los causantes de la separación.