Ana María Aldón vuelve a estar en el punto de mira. Desde que se estrenase En el nombre de Rocío, el nombre de la diseñadora ha sonado con más fuerza que nunca, pues su apoyo a Rocío Carrasco y sus desencuentros con Ortega Cano han hecho que su estado anímico caiga en picado. Después de unas semanas convulsas, una llamada del diestro a Ya son las ocho fue la gota que colmó el vaso. Tras esto, su mujer decidió desaparecer unos días, faltando a su cita los sábados en Viva la vida, algo que hizo saltar todas las alarmas.

Tras muchas especulaciones sobre su estado de salud y su paradero, el programa en el que trabaja en calidad de colaboradora confirmó que la mujer del torero se encontraba en El Rocío, en un intento de alejarse del foco mediático al no estar pasando por su mejor momento. Al parecer, una crisis en su matrimonio podría haber sido el motivo de esta desaparición, pues desde que el pasado de Ortega Cano y Rocío Jurado volvió con la segunda parte de la docuserie, la vida de Ana María Aldón ha cambiado por completo. Ahora, una semana y media después de la huída de la colaboradora, LOOK ha podido saber en exclusiva que ha regresado a su casa de Madrid.

Aunque desde su aislamiento, la diseñadora no se ha puesto en contacto con nadie y no ha querido dar señales, lo cierto es que su regreso a la capital podría tener relación con su reaparición en Viva la vida. No obstante, este parece no ser el motivo, pues este digital ha tenido acceso a una información de primera mano que asegura que, por el momento, la mujer del torero no estaría convocada a la tertulia que ameniza las tardes de los fines de semana. Un viaje a su casa que habría sido puramente personal.

Minutos antes de conocerse la noticia, las cámaras de este digital han captado las primeras imágenes de Ortega Cano en medio de los rumores de una crisis en su matrimonio. El torero ha salido de la casa que comparte junto a su mujer y el hijo que tienen en común con semblante serio y sin querer dar declaraciones a los medios de comunicación allí presentes. Se trata de la primera aparición del diestro desde que se conociera la noticia del regreso de la diseñadora a la capital. Una vuelta a su hogar que habría supuesto, además, el reencuentro de la pareja, que lleva varios días separados y, probablemente, sin hablar.

Una reaparición que llega en plena víspera de la inauguración del Museo de Rocío Jurado, que abrirá sus puertas esta noche en Chipiona. Aunque el torero no ha desvelado si asistirá a este histórico momento, lo cierto es que las imágenes saliendo de su domicilio le han captado con una maleta, por lo que podría estar en sus planes viajar hasta la localidad gaditana para asistir a la apertura de uno de los sueños de la que un día fue el amor de su vida.