Después de meses de preparativos el Museo de Rocío Jurado abrirá sus puertas justo cuando se van a cumplir dieciséis años de la muerte de la artista. Sin embargo, el camino para poder abrir este enclave en homenaje a la figura de La más grande no ha sido fácil, ya que se ha convertido en objeto de disputa de la familia, sobre todo entre las hijas de la cantante: Rocío Carrasco y Gloria Camila.

Mientras la mayor optaba por retrasar la apertura para poder acondicionar el lugar, la colaboradora de Ya son las 8, pedía agilizar los trámites para poder abrir el museo. Finalmente, abrirá sus puertas el próximo 1 de julio. Fecha clave para que los seguidores de la cantante puedan ver las pertenencias de Rocío Jurado in situ. Ha sido gracias a la heredera universal por lo que se ha podido llevar a cabo, ya que tal y como siempre ha dicho su primogénita, el fin no era otro que preservar la memoria de su madre intacta.

Asimismo, la hija de Pedro Carrasco quiere estar al frente de todos los actos que se realicen a la artista, y entre ellos están todos los que haga la Asociación RJ La más grande, de la que su hermana Gloria Camila fue elegida presidenta hace un año. «La asociación que parece ser que indirectamente se sobre entiende que no vamos a estar presentes en lo que estábamos haciendo. Aunque nosotros como asociación seguiremos haciendo lo mismo aunque haya que cambiar nombres. Igual que lo de la semana cultural, las misas que hagamos donde tengamos que hacerlas. Nosotros vamos a seguir rendiendo homenaje a mi madre», explicó Gloria en el programa presentado por Sonsoles Ónega.

«En cuanto a la asociación es evidentemente que al ser heredera universal tiene que dar el consentimiento para determinados actos. Ella está agradecida a la asociación y agradece todos los homenajes. Y no es que prohíba pero le ha molestado los últimos actos que no es que no se cuente con ella sino que ni siquiera se le informe», indicó Isabel Rábago, pues la periodista se encontraba en el plató el día que se destapó este entramado familiar.

Rábago, también añadió que el problema de la apertura del museo no era económica y que la hija mayor de La más grande aún no había cobrado nada a pesar de tener firmado un acuerdo. “La única preocupación que tenía (Rocío Carrasco) es que el nombre de su madre no estuviera vinculada a ningún trapo sucio del ayuntamiento. Ella no cobra absolutamente nada ni lo ha solicitado porque el dinero nunca ha sido causa de apertura del museo. En el momento en el que ella da el visto bueno al museo es en el preciso momento en el que a ella legalmente le demuestran que no hay ningún tipo ilicitud en los terrenos ni en la licencia porque el Ayuntamiento se metió en una deuda», sentenciaba la periodista”, sentenció.

De esta manera, Chipiona se convertirá en el lugar idóneo en el que los objetos de Rocío Jurado se muestren al público, tal y como revelaba Lecturas en exclusiva sobre la fecha de apertura. Como no podía ser de otra forma, la exmujer de Antonio David Flores estará presente en dicha inauguración que se ha podido llevar a cabo gracias al convenio que tiene con el Ayuntamiento de la localidad gaditana.