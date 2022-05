El Museo de Rocío Jurado ya tiene fecha de apertura: todos los detalles

A punto de cumplirse dieciséis años de la muerte de Rocío Jurado, ha salido a la luz una noticia que la habría hecho muy feliz en vida. Y es que, la apertura del Museo Rocío Jurado está cada vez más cerca, habiéndose fijado una fecha en el calendario en la que el enclave en cuestión abrirá sus puertas para admirar, en su totalidad, el legado que la cantante dejó antes de que el cáncer le ganara la batalla.

El próximo 1 de julio será cuando los recuerdos de la madre de Rocío Carrasco vean la luz de manera definitiva. De eso se ha encargado su hija y heredera universal, que siempre ha hecho hincapié en que su objetivo no era otro que preservar la memoria de su madre intacta, organizando todo lo relacionado con el museo de la mejor manera posible para que todo fuera viento en popa el día que éste se estrenara para llenar de recuerdos las calles de Chipiona.

Teniendo en cuenta que su ciudad natal siempre ha tenido una importancia especial en su vida, el Museo no podía estar ubicado en otro sitio, siendo los vecinos los primeros que tengan oportunidad en ver el lugar que será destinado al homenaje de una de las artistas más emblemáticas del panorama nacional, según se ha encargado de contar Lecturas en exclusiva. Como no podía ser de otra manera, la ex de Antonio David Flores también estará presente en la gran apertura del Museo dedicado a su madre, más aún después de lo mucho que ha luchado para conseguir firmar un convenio con el Ayuntamiento de Chipiona.

Hace unas semanas, Semana desveló las claves del acuerdo entre Carrasco y el alcalde de Chipiona, que se habrían reunido en enero de 2020 para firmar un documento que incluiría la cláusula por la que la hermana de Gloria Camila ha estado llegando a cobrar hasta 2.500 euros al mes. Una gran cantidad de dinero que suma 30.000 euros al año, siendo más de 60.000 los que a día de hoy la madre de Rocío Flores se habría embolsado a modo de contraprestaciones económicas derivadas de la cesión que ha hecho al pueblo de todos los objetos personales que un día formaron parte de las arcas de su madre.

Pero estos no serían los únicos beneficios económicos con los que contaría Rocío gracias a la apertura del Museo de Rocío Jurado. En el convenio citado previamente también figura que la protagonista de Rocío, contar la verdad para seguir viva “será beneficiaria del 50% de los beneficios netos que se deriven de la venta o reproducción de los objetos de merchandising”. En definitiva, la hija de Pedro Carrasco también obtendrá un porcentaje de las ganancias de los recuerdos que los seguidores compren durante su visita al museo. De hecho, el trato se solidificó definitivamente durante la Semana Cultural de Rocío Jurado, donde ya se dejó entrever que la apertura podría coincidir con la emisión de la segunda parte de la docuserie de la pareja de Fidel Albiac: En el nombre de Rocío.