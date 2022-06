Continúa la preocupación por Ana María Aldón. Después de una polémica llamada de Ortega Cano en Ya son las ocho, la colaboradora de televisión decidió desaparecer, llegando incluso a faltar a su jornada laboral, lo que hizo saltar todas las alarmas. Hoy, un día después de dejar su silla vacía en Viva la vida, el espacio televisivo ha intentado ponerse en contacto con ella por todos los medios. No obstante, ningún colaborador ha podido localizarla. Sin embargo, las aguas se han calmado y sus compañeros se han mostrado más tranquilos, porque el entorno de la diseñadora ha comunicado que no hay de qué preocuparse.

Ha sido Raquel Bollo quien se ha puesto en contacto con una persona cercana a la colaboradora, dándole la última hora sobre su estado de ánimo, además de revelar el motivo de su ausencia en el programa. “Está descansando y evitando contacto. De momento, está desconectada”, ha comunicado Bollo. Al parecer, Ana María habría viajado hasta Cádiz para alejarse del foco mediático y pensar en ella: «Ayer salió a dar un paseo y ahora necesita este descanso y esta desconexión”. Asimismo, la sevillana ha revelado que la mujer de Ortega Cano se encuentra “sola con su hijo”, dejando claro que el torero no está junto a ella en estos momentos tan complicados. Haciendo hincapié en su estado de salud y mental, y con la intención de despejar toda preocupación, la empresaria ha sentenciado: “No hay motivo para preocuparnos”.

Su familia también ha contactado con el espacio televisivo conducido por Emma García para indicar la complicada situación que Ana María está atravesando. “Últimamente mi hermana bien bien no la veo”, ha afirmado una de sus hermanas, mientras que otro de ellos ha añadido: “Estamos con lo que ella decida y lo que ella quiera”. Alejandra Rubio ha intentado saber algo de su compañera, por lo que se ha puesto en contacto con las personas que llevan sus redes sociales, quienes le han mostrado su preocupación por esta situación: “Tienen miedo”. Mientras, Isabel Rábago ha sido muy crítica con la diseñadora, expresando que todo lo que se está diciendo de ella le parece una exageración: “Echo en falta la profesionalidad de Ana María Aldón. Yo me temo que la veré antes en una portada de revista que en un plató de televisión”.

Una de las últimas personas que ha podido saber de ella antes de su sonada desaparición ha sido Luis Rollán, que contactó con ella al comienzo de la semana. “Me dice que está en una situación muy molesta. Todo el mundo apunta al distanciamiento en la pareja. Ellos no están en un mal momento, pero les están afectando factores externos”, ha comenzado explicando. Además, ha confesado que, después de esta llamada, la encontró “preocupada, cansada y agotada”. “Ya no puede más con toda la situación. No la encontré con mucho ánimo”, ha sentenciado el colaborador.

Después de todas las especulaciones y de que el equipo del programa se haya trasladado hasta Rota, un testigo se ha puesto en contacto con el espacio de Telecinco para confirmar, con fotografías incluidas, que Ana María Aldón se ha desplazado hasta El Rocío en compañía de unos amigos. Las instantáneas han sido tomadas en una gasolinera situada a medio kilómetro de la aldea, donde también se encuentra Gloria Camila. Al parecer, este viaje ya estaba planeado para el fin de semana pero, coincidiendo con la Yeguada y tras un presunto desencuentro con el torero, Ana María ha decidido adelantar sus planes. “Después de la llamada pública de Ortega Cano, ella sufre un ataque de ansiedad. Al día siguiente, las cosas se calmaron un poco, pero Gloria Camila le pide algo a su padre y este se lo concede. En vista de esto, Ana María se enfada muchísimo, hace la maleta y se va”, ha comunicado José Antonio Avilés.