José Ortega Cano: ‘superviviente’ a los grandes dramas de su vida

José Ortega Cano ha dado un golpe en la mesa en medio del cisma familiar en el que se encuentra desde hace algo más de un año, ya que tiene abiertos varios frentes. Fue el pasado 20 de junio cuando el maestro entró vía telefónica en Ya son las 8 para dar su opinión sobre la actitud televisiva tanto de su hija, Gloria Camila, como de su mujer, Ana María Aldón.

Una inesperada llamada que sorprendió a su primogénita, ya que se encontraba en el plató y nunca se imaginó lo que el torero iba a decir de la manera más espontánea. “Estoy cansado ya, estoy agotado por ser buena persona. No se puede ser tan buena persona como yo soy. Es la primera vez que digo esto. Pido a todos los míos primero, a Gloria que la quiero a morir, a mi mujer, que la quiero a morir, a mi niño que está en casa. Quiero que me dejen que yo haga mi vida”, comenzó diciendo. “Si cada uno tiene su vida, yo las apoyo en todos los sentidos, tanto a Ana María como a mi hija. Hay cosas que hay que respetar en la distancia”, indicó. “Yo no voy a ser siempre el intermediario en todos los programas, ya con esto no voy a hablar nada más en televisión. No quiero saber nada más de la televisión”, continuó explicando en un tono visiblemente molesto.

Esta reacción llega después de que su matrimonio con la colaboradora de Viva la vida se pusiera en entredicho a raíz de las declaraciones que ha ido haciendo la exconcursante de Supervivientes. Además, a este asunto hay que añadir el distanciamiento entre su mujer y su hija. También fue la propia contertuliana quien expresó en el programa que presenta Emma García que no era “amiga” de la actriz. “No soy ni su madre, ni su madrastra, ni su amiga. No soy una persona a la que le cuenta sus confidencias”, dijo muy sincera.

Palabras, que tuvieron una reacción por parte de Gloria Camila. “Evidentemente no es mi madre ni madrastra porque eso se pinta como algo malo. Es la mujer de mi padre. Pero considero que era mi amiga”, confesó en Ya son las 8. Este distanciamiento también ha provocado cierto malestar en el torero, ya que Ana María y Gloria son dos de las personas que él más quiere en este mundo.

Por otro lado, Ortega Cano deberá permanecer atento a los que se emitirá en la segunda entrega de la docu-serie de Rocío Carrasco, titulada En el nombre de Rocío. Pieza audiovisual en la que la hija de La más grande detallará los motivos por los que se ha separado de algunos miembros de la familia, como es el caso del maestro, con quien no tiene relación desde hace ya varios años.