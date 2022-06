EXCLUSIVA Habla el entorno de Ana María Aldón: toda la verdad sobre la crisis en su matrimonio

En las últimas semanas, el foco mediático ha estado puesto en dos personas especialmente. Estas no son otras que Ana María Aldón y Ortega Cano, que aunque parecían haber formado un tándem de lo más consolidado, podrían haber estado pasando por uno de sus peores baches a nivel sentimental. La pareja parecía estar distanciándose con el paso del tiempo, siendo escasas las veces en las que hacían apariciones públicas en común y alimentando aún más unos rumores sobre crisis que cada vez cogían más peso.

En los últimos días, varios medios de comunicación se han hecho eco sobre este mal momento entre la diseñadora y el torero pese a los continuos intentos de la colaboradora en demostrar lo contrario. Y es que, al parecer, esta tensión se habría propiciado por la mala relación existente entre la hija de Ana María y Gloria Camila, la cual ha dado a entender a algunas revistas que ciertas disparidades podrían haber hecho que la crisis en el matrimonio sea incuestionable.

Desde LOOK nos hemos puesto en contacto con el entorno más cercano a Ana María, el cual nos ha dado a conocer cuál es la realidad que hay en torno a la separación física de la colaboradora de Viva la vida con su marido. Y es que, este distanciamiento nada tendría que ver con algunos miembros de la familia, sino con el “gran éxito profesional que está teniendo tanto con sus gazpachos como en su faceta como influencer”. Dos grandes tareas que tienen copada su vida por completo. De hecho, ella misma querría estar teniendo cada vez más trabajo ya que necesita “salir de casa”, y no para estar lejos de su marido, sino para evadirse de todo lo que gira en torno a sus seres queridos.

Según han desvelado varias fuentes para este portal, la diseñadora estaría viviendo una situación muy complicada a nivel familiar, aunque no tiene ninguna intención de poner fin a su matrimonio. Sigue teniendo muy presente su gran deseo, el cuál está centrado en “poder coger las maletas, dejarlo todo e irse a vivir a Costa Ballena con su marido y con su hijo de la manera más anónima posible y sin servicio”. Un idilio que no podría tener lugar por dos motivos: el primero de ellos, la escolarización del pequeño José María, ya que los progenitores del pequeño estarían muy contentos con su educación y consideran que podría ser un mal paso apartar a su hijo del colegio; y por último, que esta escapada premeditada generaría en la familia de Ortega Cano una situación incómoda que, por el momento, Ana María prefiere evitar.

Poniendo tierra de por medio

En medio de todas las dudas que ha generado tanto su actitud como la de su marido, Ana María ha optado por viajar hasta Costa Ballena, aunque únicamente para atender a compromisos profesionales. El enclave gaditano será donde la diseñadora dé el pistoletazo de salida al verano para dar a conocer, aún más si cabe, la marca de gazpachos con la que colabora. Por este evento, la colaboradora se ha perdido la graduación del máster de Gloria Camila. Una jornada de lo más especial para la joven, que sí contó con la compañía de su padre y de Marina, la mujer que trabaja en la casa familiar desde hace muchos años y con quien tiene un estrecho vínculo.

Según nos han desvelado sus allegados, la esposa del torero habría pensado en alguna que otra ocasión en todo lo que conllevaría su separación. Y es que, la propia Ana María cree que, si llegara el momento de divorciarse, no sería del diestro, “sino de su familia”. El matrimonio entre ambos sería el “daño colateral de una situación límite” por la que la diseñadora estaría pasando con algunos de los miembros del clan. Algo de lo que Ortega prefiere no hablar, optando por “no ver la tele” e intentando mantenerse ajeno a todo este ruido mediático por el bien del matrimonio, aunque él mismo no pueda evitar enterarse de ciertas cosas porque se las cuentan algunas personas.

La cara feliz de la polémica

Dejando a un lado el ámbito familiar, el resto de facetas parecen ir viento en popa para Ana María Aldón. Una persona cercana a ella nos ha desvelado, en exclusiva, que la influencer sigue creciendo sin freno en lo que a lo laboral se refiere. Y es que, la demanda de sus gazpachos habría aumentado de manera exponencial, y de venderse en los lineales de supermercados conocidos del país, ha pasado a posicionarse en las estanterías gourmet de centros comerciales de alta gama como El Corte Inglés con una gran demanda. Según han confirmado estos establecimientos al entorno profesional de la protagonista, sus gazpachos se agotan en cuestión de instantes, razón que ha hecho que ella se centre plenamente en la venta de sus productos y en su crecimiento en redes sociales, poniendo la mirada en una nueva acción que llevará a cabo en distintas plataformas sociales para seguir aumentando su trayectoria profesional. No obstante, aseguran que su sueldo no llega a ser el que se ha publicado en algunos medios, y aunque haya aumentado considerablemente, aún no alcanza ciertas cifras.