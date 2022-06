Gloria Camila responde a la hija de Ana María Aldón

La relación entre Ana María Aldón y Gloria Camila no atraviesa el mejor momento.La guerra mediática y familiar entre la hija de José Ortega Cano y su mujer no da tregua. Hace unos días, era Ana María Aldón la que se sinceraba sobre este tema y aseguraba que su relación con Gloria Camila estaba en una etapa complicada. La periodista Isabel Rábago comentaba que entre ellas no había contacto, a lo que Aldón recalcaba que no era así exactamente: «No. Eso lo dices tú. Después de ocho días sin ver a mi hijo, sin hablar con él que tiene 9 años y le he parido yo, no pienso en hablar con Gloria», sentenciaba Ana María Aldón.

Por su parte, Gloria Camila acudía al plató de Ya son las ocho y comentaba que era su padre el que peor lo estaba pasando, ya que el problema lo tienen «su mujer, la hija de su mujer y su hija». Gloria Camila recalcaba que ella no tenía miedo a nada, sobre unas posibles declaraciones por parte de la hija de Ana María Aldón, Gema: «Me da pena la situación porque al final mi padre no se mete en nada», aseguraba la joven.

Gloria Camila aprovechaba la ocasión para defender y alabar a su padre: «Mi padre es un padrazo y me consiente a mí y a sus otros dos hijos. Mi padre siempre que he dicho algo fuera de lugar me lo ha dicho y le he pedido perdón», aclaraba, a la vez que aseguraba que no estaba preocupada: «Yo estoy muy tranquila con la que hago en mi vida, porque lo hago desde el respeto y la educación que me han dado mis padres», sentenciaba la hija de José Ortega Cano.

Según ha trascendido, parece que Gema Aldón apoya a Rocío Carrasco, algo que también ha querido comentar Gloria Camila. A día de hoy, Gema y Gloria Camila mantienen una relación cordial, aunque en estos momentos no tienen contacto constante. De hecho, Gema se ha posicionado públicamente a favor de Rocío Carrasco, con todo lo que eso implica: «Ella… fuerte y valiente. Ya no la callan», escribió Gema Aldón en sus redes sociales. Por su parte, Gloria Camila expresó que esperaba que este apoyo público fuera algo ‘real’, no para generar polémica.

En su intervención en Ya son las ocho, Gloria Camila ha reconocido que lleva ya varias semanas sin ver a Ana María, pero prefiere no entrar en más detalles: «No voy a hablar más ni de Ana ni de nadie porque casa cosa que digo se malinterpreta o parece que lo digo con maldad. Como dijo ella, no tiene que dar explicaciones a nadie, pues yo tampoco. Gema vive en Sanlúcar. Cuando viene a casa de mi padre se queda allí y estamos bien. No tenemos una relación fluida, no hablamos», ha dejado claro la joven.