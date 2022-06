Ana María Aldón no atraviesa su mejor momento personal. Hace tan solo unas horas, su marido, José Ortega Cano entraba en directo en Ya son las 8 para dar un golpe en la mesa que ha provocado todo tipo de reacciones. La primera la de su hija, que se encontraba en el plató en el momento de la conversación, más tarde la de Rocío Flores y, ahora ha sido el turno de la diseñadora. Ha sido Carmen Borrego, quien ha revelado durante la tarde de este martes en Sálvame que ha tenido la oportunidada de charlar con la colaboradora.

En un primer momento ha sido el entorno más cercano de la exconcursante de Supervivientes quien ha puesto en contacto con la hija de María Teresa Campos, mostrando así su preocupación por Aldón tras lo ocurrido con el torero. Borrego ha devuelto la llamada, pero Ana María ha colgado el teléfono. Muy preocupada, la hermana de Terelu Campos ha insistido para poder hablar con ella, y vaya si lo ha hecho porque han podido conversar largo y tendido en un momento de cisma familiar para la mujer del maestro.

Carmen ha asegurado que Ana María Aldón “está destrozada”. Además, ha añadido que “las cosas no están bien. Están llegando a límites muy duros”. “Ana María no era capaz de articular palabra. Yo la he intentado tranquilizar y entonces ella ha empezado a sincerarse. Es momento de que se sepa lo que está pasando en su casa. Me dice: ‘Yo no puedo más’”, ha declarado. Palabras que han dejado atónitos a los colaboradores del espacio. “’En mi casa tengo que pedir permiso para todo, en mi casa manda más Marina que yo, la persona de servicio, en mi casa manda más Gloria Camila que yo’”, ha dicho la tía de Alejandra Rubio en palabras de Ana.

“Ella lo dejó todo por Ortega Cano, su frutería. Nos reímos de la frutera, pero ella se embolsaba todos los meses tres o cuatro mil euros y ayudaba a toda su familia”, ha continuado explicando Carmen Borrego, para después decir que la diseñadora “ha tocado fondo”. La colaboradora de Sálvame ha asegurado que Aldón no tenía ni idea de que esa llamada iba a producirse y ha advertido que cuando se sepa todo “nos vamos a llevar las manos a la cabeza”.

Por otro lado, Ana María Aldón que suele ser muy activa a través de sus redes sociales, no ha publicado nada desde que se produjera la intervención de Ortega Cano en televisión. Gesto que demuestra que no está atravesando su mejor momento y que prefiere guardar silencio para poder recomponerse de este nuevo revés. Además, este fin de semana tendrá que hacer frente a esta cuestión en el programa para el que colabora. ¿Se sincerará Ana María? ¿Confirmará que hay una crisis en su matrimonio o, por el contrario revelará que todo ha quedado solucionado?.