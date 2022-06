No están siendo momentos fáciles para Ana María Aldón. Desde que Ortega Cano entrase en llamada en Ya son las 8 para dar un golpe en la mesa, nada más se ha sabido de la diseñadora. Esta tarde, como cada sábado, la mujer del torero tendría que haber asistido a las inmediaciones de Mediaset para dar comienzo a su jornada laboral como colaboradora de Viva la vida. Sin embargo, esto no ha sucedido.

“Bienvenidos a Viva la vida. Ana María Aldón tenía que estar aquí. Finalmente, no ha acudido. Nuestra compañera ha tocado fondo”, ha comenzado diciendo Emma García para dar arranque al programa de las tardes. Una persona de confianza de la colaboradora se ha puesto en contacto con la dirección del espacio televisivo para comunicarles que Ana “no puede más”, aunque no ha querido desvelar los motivos de esta sonada y misteriosa ausencia. Mientras, por parte de la diseñadora hay un silencio absoluto, pues desde la llamada de su marido, nada más se ha sabido de ella. Esta tarde, el plató de televisión tenía previsto abordar el tema con la colaboradora, sin embargo su ausencia no lo ha permitido. Un acontecimiento que ha hecho saltar todas las alarmas.

¿Dónde está Ana María y qué le ocurre? “Su teléfono lleva apagado desde hace días y todos nos preguntamos dónde está y qué le ocurre a nuestra compañera”, ha continuado diciendo la conductora del espacio. Lo único que han podido saber es que esta no se encuentra con su marido. “Me extraña y me preocupa que ella, directamente ella, no haya llamado para decir qué le pasa”, ha insistido Emma.

Un acontecimiento que ha preocupado a todos sus compañeros. Entre las especulaciones y los rumores sobre cuál podría ser el motivo de su ausencia, Terelu Campos ha revelado que ha hablado con su hermana, haciendo un resumen de la llamada que se produjo entre esta y Ana María: “Hay alguien que acude a Carmen para pedirle por favor que llame a Ana María. Esta persona está muy preocupada”. Aunque no ha querido desvelar quién ha sido la fuente, la hija de María Teresa campos ha confesado que es una persona cercana a la diseñadora: “Carmen está en el programa y esta persona acude a ella en auxilio”. Tras varias llamadas sin resultado, Carmen Borrego decide ponerle un whatsapp advirtiéndola que, o se lo coge o se presenta en su casa, y es en ese momento cuando Ana María descuelga el teléfono: “A Ana María le ha ocurrido lo que ella venía intentando evitar que le ocurriera”.

Por su parte, Emma García ha comunicado que le ha escrito, aunque no ha obtenido respuesta alguna. El resto de colaboradores, atónitos por la situación, han analizado la situación personal de su compañera, revelando si han podido ponerse en contacto con ella. José Antonio Avilés le ha escrito, pero tampoco ha obtenido respuesta: «A mí no me ha contestado. Sí sé que la situación es muy complicada porque ella tiene muy buena relación con una persona que formó parte de esta programa y que ya no está y yo he hablado con esta persona. Sé que está muy mal”. Siguiendo el hilo de la conversación, pero sin querer entrar en detalles, el colaborador ha dejado en el aire una situación: “Se vive un episodio muy complicado el día de esa llamada y esa llamada de auxilio es a consecuencia de que no vuelva a pasar lo que pasó hace un tiempo y que, gracias a Dios, no sucedió nada”. Quien también ha hablado ha sido Makoke, revelando que podría ser una recaída en su depresión el motivo de su silencio: “Ella tenía una lucha interna por no caer en una depresión. Me decía: ‘no quiero caer’. Y le daba la sensación de que todo el mundo estaba en su contra”.