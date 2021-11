Música y estilo se han dado la mano para reunirse en el Michelob Ultra Arena de Las Vegas con motivo de los Grammys 2021. Los premios más importantes de la industria, otorgados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, se han llevado a cabo un año después sin apenas restricciones por la pandemia. Y con ella, una alfombra roja tan estrambótica como atractiva de ver por la cantidad de propuestas diferentes, así como mensajes subliminales que ha dejado.

Se esperaba que Camilo fuera el gran triunfador de la noche debido a sus 10 nominaciones y el colombiano no ha decepcionado. Ha conseguido alzarse con 4 gramófonos (Mejor Albúm Pop, Mejor Canción Pop, Mejor Fusión / Interpretación Urbana), además de compartir otro premio con Ricardo Montaner, Yasmil Marrufo y Juan Luis Guerra a la mejor canción tropical por Dios así lo quiso.

Los Grammy también han significado una gran noche para uno de los nuestros. C. Tangana ha conseguido encumbrarse con tres premios (mejor canción de pop-rock por Hong Kong, mejor canción alternativa por Nominao y mejor ingeniería de grabación). El artista se mostró encantado: «Gracias a la Academia por darle un Latin Grammy a un madrileño», reconoció, vestido con su inconfundible estilo retro-urbano.

Premiados aparte, la alfombra roja de los Grammy ha dejado momentos inolvidables. Uno de ellos ha sido la aparición en escena de Yotuel. El cantante ha lucido una capa gigante con la bandera de su Cuba natal. Un mensaje reivindicativo para la dura situación que vive el país. Precisamente, la canción Patria y Vida (que canta junto a Gente de Zona, Descemer Bueno, El Funky y el rapero Maykel Castillo El Osorbo, preso actualmente por ser contrario al régimen cubano) se ha convertido en el himno protesta y ha sido premiada por la Academia.

«Libertad para todos los presos políticos en Cuba» y «¡Viva Cuba libre!» fueron los gritos que se escucharon. Al lado de Yotuel se encontraba su mujer, Beatriz Luengo, que ha ido a juego con él y también en clave reivindicativa, gracias a un vestido de la diseñadora cubana Judith Cabrera.

La red carpet de los Grammy ha servido también para que artistas como Nathy Peluso pongan en liza tendencias de temporada como el sombrero peludo. La argentina le puso la nota sexy al look con una abertura en su falda. También destacó la presencia de Rauw Alejandro. El artista de reggaetón compartió Grammy con Camilo, justo en su mejor momento tanto musical como personal, gracias a su relación sentimental con Rosalía, que no pudo estar presente. Rozalén, Úrsula Corberó, Alizz, Becky G, Gloria Estefan y demás rostros de la música no se perdieron la gran cita. A continuación, los looks más destacados que se vieron en la algombra roja de Las Vegas.

Fotos: Gtres