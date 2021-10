Camilo Echeverry Correa, mundialmente conocido por su primer nombre, ha llegado para quedarse. Ni en el mejor de sus sueños habría imaginado que cuando ganó el Factor X colombiano, allá por 2007, iba a acabar convertido en el cantante de moda. No para de recibir propuestas y reconocimientos. El último, ni más ni menos que 10 nominaciones a los Premios Grammy Latino, que se celebran el próximo 18 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Más allá de sus éxitos, su historia de amor conquistó a Latinoamérica primero y al resto del mundo después. Camilo Echeverry y Evaluna Montaner están casados desde hace años pero su primera toma de contacto es cuanto menos curiosa. Se conocieron en el año 2014 durante el lanzamiento de un champú para niños en Colombia. Ambos eran los presentadores. Una vez terminado el acto, estuvieron conversando con muy buena sintonía, se tomaron una selfie y de ahí nació una bonita relación que les llevó al altar poco después. Y eso que no fue fácil, porque cuando se vieron por primera vez ambos tenían parejas: ella salía con Andrés Parra y Camilo con Gabriela Andrade.

Son varias las curiosidades que se saben de esta idílica pareja. Una de ellas es que Evaluna llegó virgen a su matrimonio con Camilo. Su mujer fue fuente de inspiración para escribir algunas de sus canciones. De igual modo, no todos saben que ella se hizo vegetariana por amor al cantante ya que él no consume animales. Su química es absoluta.

De vuelta a Camilo a título individual. Evaluna también confesó que el intérprete de Kesi sufre un trastorno de salud llamado narcolepsia, que le hace quedarse dormido en situaciones a veces inverosímiles.

Respecto a sus gustos musicales, el colombiano elige a ‘Fito & Fitipaldis’ como su artista favorito en nuestro país. En una entrevista con Los40 se destapó diciendo que si no hubiera sido cantante habría ejercido como cocinero. Su plato favorito son los tacos de verduras con curry y su hobby favorito es el buceo.

Un aspecto realmente sorprendente lo reveló el propio Camilo en su entrevista con la emisora de radio española: «Soy sonámbulo. Camino de noche, me afeito y no me doy cuenta, saco hielos y me quedo dormido con ellos en la sala….». Especialmente profunda su reflexión sobre las cosas de las que se podría arrepentir: «Trato de no arrepentirme de nada pero lo hago. Pero gracias a ese cóctel de cosas de las que me arrepiento estoy viviendo esto hoy entonces no cambiaría nada. Me arrepiento de haber buscado fuera cosas que yo tenía dentro. Ahí perdí tiempo», sentenció.