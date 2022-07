Rocío Carrasco está dispuesta a contar toda su verdad y poner, de una vez por todas, los puntos sobre las íes. En esta segunda parte de la docuserie, la hija de ‘la más grande’ se ha centrado en su padre, Pedro Carrasco. Después de contar por qué el boxeador no soportaba ni a Gloria ni a Amador Mohedano, y de revelar la última conversación que tuvo con él, la televisiva ha vuelto a cargar contra Raquel Mosquera, que está siendo una de las principales afectadas de En el nombre de Rocío.

Tras el fallecimiento de Pedro el 27 de enero de 2001, comienzan a surgir las primeras diferencias en la familia, especialmente por su herencia. “Ha llegado el momento de explicar las cosas como son y cómo se han hecho las cosas a partir de la muerte de Pedro”, comenzó diciendo la protagonista en la primera parte de En el nombre de Pedro. Y es que, la hija del campeón del mundo sigue muy dolida por el trato que ha tenido la memoria de su padre, sobre todo por parte de Raquel Mosquera, a la que considera que no tiene “ningún tipo de sentimiento hacia esa persona que fue su marido”.

En esta segunda parte, la mujer de Fidel Albiac ha hablado del día que falleció su progenitor, recordando con mucho dolor los abucheos que recibió a la entrada del tanatorio, por lo que ha sido muy crítica con la actuación de la prensa en un día tan triste en su vida: “Me parece una situación dantesca y vergonzosa”. Unos abucheos de los que ha culpado “al ser”, como ella misma denomina a Antonio David, su expareja: “Esas personas estaban allí porque se encargó de poner a cuatro o cinco alborotadores para que hiciesen ese jaleo y llevaran a la gente a reaccionar de esa manera”.

La colaboradora de Telecinco también ha relatado cómo fue su primer encuentro con Raquel Mosquera tras la pérdida de Pedro Carrasco, desmintiendo haber ido a la casa del Paseo de La Habana para recoger las cosas de su padre. Y es que, en este nuevo capítulo de una de las docuseries que más polémica está creando en el panorama nacional, la hija de ‘la más grande’ ha pronunciado algunas declaraciones que no dejan en buen lugar a la peluquera y que dejan ver, más que nunca, la mala relación entre ellas. “Me parece curioso que Raquel Mosquera diese tantas explicaciones sobre la muerte de mi padre” o “Se determinó que no debía tener autopsia”, han sido algunas de las frases con las que Rocío Carrasco ha sembrado la duda. Y es que, tras la muerte del boxeador, su viuda emitió un comunicado en el que daba algunos datos de la mañana en la que falleció su marido, los planes que tenía con él y cómo descubrió su cuerpo sin vida. Algo que no sentó nada bien a Carrasco. Además, cargando una vez más contra la viuda de su padre, la televisiva ha lanzado un dardo muy envenenado contra ella, en un intento por responder a todas las acusaciones que Mosquera, durante años, ha vertido sobre ella en los diferentes platós de televisión: “Raquel machacó a mi padre, no se preocupó por su salud”.

Por su parte, Raquel Mosquera ha dado un paso al frente publicando el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram: “Ella ha pasado el feminismo a su favor y ella no es feminista, es egoísta de su causa”. Además, la peluquera le ha quitado valor al relato de la hija de ‘la más grande’ al considerar que al ser una docuserie grabada con tomas y cortes no hay nadie que la replique. “El enfrentarme a la batería de sus acólitos es porque no tengo nada que ocultar ni miedo a nada ni a nadie y respondo a [email protected] porque una feminista apoya”, ha sentenciado.