Sandra Barneda, pieza clave en el estreno del documental de Rocío Carrasco

Vuelve Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado ha presentado este lunes 5 de septiembre la segunda entrega de su documental, En el nombre de Rocío. Durante los meses de la temporada estival se pudieron ver en MiTele Plus, en el canal de pago de Mediaset, pero ahora los telespectadores podrán conocer más a fondo los entresijos de una de las familias más mediáticas de nuestro país. Tal y como anunció Look en primicia, la emisión de esta nueva entrega comenzará este martes.

Durante la rueda de prensa, la empresaria ha posado de lo más sonriente ante los medios de comunicación. Pero no ha estado sola en esta reaparición, ya que la presentadora del espacio que coge el testigo a Carlota Corredera no se ha perdido la gran cita. Look, también reveló en exclusiva el pasado viernes que será Sandra Barneda el hilo conductor de este nuevo relato de Rocío Carrasco.

Esta decisión de la cúpula supone un nuevo movimiento de presentadores, pues si la pasada entrega primero fue Jorge Javier Vázquez y luego Corredera, esta vez Barneda se pondrá al frente del formato y compartirá plató con Rocío, con quien mantiene una excelente amistad más allá de los focos.

Hable con ellas fue el escenario donde Rocío Carrasco y Sandra Barneda comenzaron a crear un vínculo de amistad. Desde entonces, se han hecho inseparables. Tras el testimonio de Rocío Carrasco en Rocío: contar la verdad para seguir viva, Sandra se posicionó al lado de su gran miga. “Por supuesto, yo sí te creo. He tardado mucho tiempo en poder verbalizar mi opinión sobre el documental de Rocío. Verlo y escucharla me hiere en lo más profundo de mi alma, siento dolor al sentir a tantas mujer silenciosas y cuestionadas. Aún escribo emocionada y tratando de utilizar las palabras correctas, cuando lo único que tengo son lágrimas y puñales clavados en mi alma”, expuso en sus redes sociales.

Del mismo modo, a principio de año, la ex pareja de Nagore Robles se puso al mando de Viva la Vida, donde tuvo que afrontar la nueva relación entre Antonio David Flores y Marta Riesco.

¿Qué se verá en esta nueva entrega?

En el nombre de Rocío, Rocío Carrasco, relatará entre otras cosas, los motivos por los que se distanció de algunos miembros de su familia como es el caso de su tío, Amador Mohedano y sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando, entre otros. Además, sacará a la luz detalles inéditos sobre el testamento que dejó su madre antes de fallecer aquel 1 de junio de 2006 a consecuencia del cáncer de páncreas que padecía.

Rocío Carrasco ha comentado a la revista Semana cómo afronta esta nueva etapa televisiva. «Me siento bien, me encuentro fuerte, serena, tranquila. La losa del pecho se va levantando cada vez más. Me encuentro tranquila y con impaciencia. Pero estoy bien, gracias a Dios», ha expresado la hija de Pedro Carrasco.