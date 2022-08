La ‘maldición’ de ‘Sálvame’ continúa tras el susto de Jorge Javier Vázquez en Perú

Sálvame ha vivido una época que ya ha sido bautizada por muchos medios por ‘La maldición’. La primera en comenzar esta desafortunada racha fue Belén Esteban. El pasado mes de abril, la de Paracuellos sufría en pleno directo una aparatosa caída que la provocó una fractura de tibia y peroné. Motivo por el que ha estado alejada de la televisión, ya que tuvo que ser intervenida para solventar la dolencia.

Un duro revés que provocó no solo un daño físico, sino mental también, ya que su estado de ánimo se vio afectado. El 17 de mayo, se armó de valor y compartió su primera fotografía en Instagram para revelar cómo se encontraba.

“Quiero dar las gracias a todo el mundo por las innumerables muestras de cariño. No sabéis cómo os lo agradezco. Perdonar por no poder contestar a vuestras llamadas y WhatsApp. Quiero dar las GRACIAS a mi Dr. López Graña, Dr. Caballero, Dr. Campuzano, Dr. Vila (Cirugía Plástica), Dr. Diaz (Anestesista), Paula Sanz (Instrumentista) y a todo el personal del Hospital La Luz por su profesionalidad y su cariño. El día 25 de abril sufrí una caída que me ocasionó una Fractura de Tibia y Peroné con desplazamiento, no me pudieron operar por unas ampollas que me salieron a causa de la inflamación de la pierna, me operaron el día 6 de mayo. La operación tuvo una duración de 2h y 45 minutos y en la operación me tuvieron que colocar 2 placas y 20 tornillos. Me realizaron 2 curas en quirófano porque me tenían que sedar. Hoy he vuelto a ir al Médico para que me hicieran otra cura y afortunadamente todo va muy bien”, indicó Belén.

Tan solo unos días después, era Lydia Lozano quien sufría una caída doméstica y se rompía el brazo. “Estoy muy cabreada y tengo mucho dolor, pero, sobre todo, cabreada. Yo que soy tan independiente y, ahora voy a ser dependiente y eso me pone muy nerviosa (…) Lo tengo todo dormido y, es que tengo los dedos dormidos. Estoy súper agobiada, pero bueno no es como lo de Belén -quien recientemente se ha caído en pleno directo y tendrá que ser operada en los próximos días-, y no me tienen que operar”, comentó entre lágrimas en Sálvame.

Eso no es todo, porque a esta lista de catastróficas desdichas se une Chelo García-Cortés. Durante la Sálvame Fashion Week, nada más comenzar el show, la periodista se tropezó y sufrió una caída por la que tuvo que ser trasladada al hospital más cercano. La colaboradora se rompió el radio, y tuvo que ser operada. Por el momento, no se ha incorporado a las tardes del espacio capitaneado por Jorge Javier Vázquez.

Precisamente, este último ha sido quien ha sufrido un revés durante sus vacaciones en Perú. Fue él mismo quien lo reveló a través de las redes sociales, aunque afortunadamente, ha podido continuar con normalidad su viaje.

«Queridos amiguitos: Perú es un país maravilloso. Llegué hace dos semanas y he conocido la preciosa Lima, he visto volar cóndores y poquitito más. Porque el lunes pasado me tuvieron que ingresar en un hospital durante dos días por el mal de altura. ¡Cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos y qué se yo! Una fiesta. La gastronomía es excelente, pero la disfruto poquitito porque tengo la garganta inflamada y cada bocado que me meto es un cuchillo que se me clava en el alma. Ahora bien: la gente encantadora y muy solícita. Pude visitar a rastras Macchu Picchu, chutándome oxigeno cada diez minutos. Pasito a pasito, suave suavecito. Y Cusco. Adjuntaré fotos mañana. Hoy me toca ir a un sitio con mosquitos. Miedo me da. Intenté vender las fotografías a ver si me daba una alegría sacándome unos euros, pero como era puente, las revistas cerraron antes”, contó.