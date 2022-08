Belén Esteban ha superado una de las etapas más complicadas de su vida. El pasado mes de abril, la colaboradora sufría una aparatosa caída mientras se encontraba en directo en Sálvame. Tanto ella como Lydia Lozano se encontraban realizando una prueba al más puro Supervivientes mientras ambas se agarraban a una barra, con tan mala fortuna que Belén cae y apoya mal el pie, lo que le provoca una fractura de tibia y peroné. Entre lágrimas y con mucho dolor, la televisa fue trasladada al centro sanitario más cercano para poder chequear la gravedad del incidente.

Por este motivo, Esteban desapareció del foco mediático ya que no se encontraba del todo bien. Hace unas semanas, reaparecía por primera vez en televisión para contar cómo ha sido este episodio de su vida y, aunque ahora se encuentra con la fuerza necesaria para afrontar la esperada ‘vuelta al cole’, lo cierto es que ha tenido momentos de bajón y tristeza, tal y como ella misma ha confesado.

Ahora, ha compartido una fotografía en Instagram en la que aparece sin muletas, confirmando así que cada día está más cerca de una recuperación total tras la fatídica caída que la mantuvo alejada de la pequeña pantalla durante tres meses. Y eso no es todo, porque aparece junto a su marido, Miguel Martos, en una estampa de lo más romántica que ha ido acompañada de una canción de Aerosmith titulada I Don’t Want to Miss a Thing, que significa No quiero perderme nada.

El pasado 17 de mayo, Belén Esteban utilizaba su perfil de Instagram para dar a conocer cómo estaba tras este accidente. “Quiero dar las gracias a todo el mundo por las innumerables muestras de cariño. No sabéis cómo os lo agradezco. Perdonar por no poder contestar a vuestras llamadas y WhatsApp. Quiero dar las gracias a mi Dr. López Graña, Dr. Caballero, Dr. Campuzano, Dr. Vila (Cirugía Plástica), Dr. Diaz (Anestesista), Paula Sanz (Instrumentista) y a todo el personal del Hospital La Luz por su profesionalidad y su cariño”, comenzó diciendo.

“El día 25 de abril sufrí una caída que me ocasionó una fractura de tibia y peroné con desplazamiento. No me pudieron operar por unas ampollas que me salieron a causa de la inflamación de la pierna y me operaron el día 6 de mayo. La operación tuvo una duración de 2h y 45 minutos y en la operación me tuvieron que colocar 2 placas y 20 tornillos. Me realizaron 2 curas en el quirófano porque me tenían que sedar. Hoy he vuelto a ir al Médico para que me hicieran otra cura y afortunadamente todo va muy bien. Quiero dar las gracias a la prensa, pero pido por favor que me respeten cuando tengo que salir de mi casa para acudir al médico ya que considero que es innecesario que se me fotografíe o que se pretenda que en el estado actual de salud conteste las preguntas de los reporteros. Espero que la prensa no se moleste. De ahora en adelante cualquier noticia referente a mi salud, las daré a través de mis redes sociales. Muchas gracias a todos por comprenderme y apoyarme en estos duros momentos”, finalizó.