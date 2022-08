Belén Esteban presume de quien sí estuvo en la graduación de su hija

Belén Esteban ha hecho toda una declaración de intenciones sin necesidad de pronunciar una sola palabra para zanjar la polémica organizada por la graduación de su hija. Andrea Janeiro celebró la finalización de sus estudios en Comunicación Audiovisual, en uno de los centros más exclusivos del Reino Unido, el Birmingham Metropolitan College.

Hasta allí se desplazaron sus seres queridos, pero no estaban todos. Su padre causó baja y su ausencia ha sido muy comentada. Jesulín de Ubrique habría recibido la oferta para ir pero la declinó, argumentando que debía estar junto a su mujer, María José Campanario, ayudándola en la labor de cuidar a su tercer hijo, nacido el pasado 7 de junio.

Su decisión fue sorprendente para algunos ya que de un tiempo a esta parte ha estrechado lazos con su primogénita. No así para una Belén Esteban que esperaba que Jesús Janeiro no estuviera presente ya que, como ha dejado caer a su círculo íntimo, no es la primera vez que falta en un día importante para su hija.

La princesa del pueblo no ha querido entrar a valorar este hecho y no quiere otra guerra con el padre de su hija, si bien de puerta para adentro puede sentir una profunda decepción, sobre todo porque sabe que era importante para Andrea. Pero Belén ha sido más inteligente y ha optado por mandar un mensaje velado. Lo ha hecho publicando una imagen del viaje a Reino Unido junto a su madre.

En ella se ve a ambas posando delante una típica cabina de teléfono británica y a la colaboradora aún con muleta debido a su complicada lesión. Una manera de desvelar que su progenitora sí que estuvo en la graduación de su nieta. «Felicidad, amor de abuela, de madre y un día muy feliz para toda la familia», publicaba en la storie. Hablando pero sin hablar, Belén Esteban está ponderando a las personas que sí que acompañaron a Andrea Janeiro en su graduación. Su madre Carmen y su marido Miguel no se la perdieron.

Cabe destacar que Belén contestó con una storie en Instagram a la noticia de que Jesulín no había podido acudir al evento de su hija en Birmingham por tener que hacerse cargo del pequeño Hugo. La de San Blas alertó de que «Están dando una noticia en televisión y medios digitales que no es verdad». No obstante, quedan dudas de si se refería a que no era verdad la excusa que puso el diestro o si, por el contrario, formó parte de la celebración aunque no salga en las fotos.

Cabe destacar que Jesús Janeiro se ha desmarcado en las últimas horas como un padre «de 10» y así lo dejó claro durante la extensa entrevista que hizo para la revista Hola. No se arrepiente de nada de lo hecho en esta faceta. Ahora mismo, lo más importante para él es pasar tiempo en familia y disfrutar de su recién nacido.