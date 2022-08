Belén Esteban desvela el porqué de uno de los mejores días de su vida

Misterio resuelto. Belén Esteban ha despejado el interrogante, generado por ella misma, sobre por qué estaba viviendo uno de los mejores días de su vida. Su hija, Andrea Janeiro, ha conseguido completar la formación en Comunicación Audiovisual que estudia en Birmingham (Reino Unido) y ya se ha graduado. Ha sido su orgullosa madre quien ha colgado una fotografía en Instagram de este emotivo momento.

En la misma se aprecia a su única hija, de espaldas, vestida con el atuendo oficial de graduación del centro donde se forma, dentro de un recinto. El hecho de que no enseñe su rostro no es baladí ya que Belén Esteban ha recalcado, por activa y por pasiva, que su hija no quiere ser un personaje público y pide encarecidamente que no se la mediatice. En este sentido, es la de San Blas quien marca la pauta.

Belén Esteban ha escrito sobre la imagen un emotivo mensaje para despejar la duda: «Ayer fue uno de los mejores días de mi vida porque se graduó mi niña. Vivimos un día inolvidable, rodeada de su familia y de todos sus compañeros. Qué orgullosos estamos de ti, hija». Unas líneas que muestran a una madre completamente exultante por ver cómo su hija consigue un sueño que llevaba años persiguiendo. No obstante, llama mucho la atención que la empresaria destaque la presencia en el acto de la familia de su primogénita. ¿Estaría incluido Jesulín de Ubrique en este gran día?

El misterio arrancó el pasado jueves, cuando Belén subió una storie con un fondo rosa y un texto similar: «Hoy ha sido uno de los días más felices de mi vida…», acompañado de una canción de Justin Bieber. En ese momento, todos señalaban que la causante de su felicidad podría ser Andrea Janeiro ya que en varias ocasiones se ha confirmado como una gran fan del artista estadounidense. En un primer momento se pensó que la noticia podría estar relacionada con la gira europea que el intérprete de Baby ha anunciado tras superar sus problemas de salud, y que le llevará, entre otros lugares, hasta nuestro país, el próximo 23 de enero de 2023.

La protección de Belén Esteban

Belén Esteban siempre ha sido implacable cuando se ha sacado a la palestra algún asunto relacionado con su hija junto al diestro. El pasado mes de abril mostró su enfado cuando se habló en Sálvame de una presunta oferta a Andrea para participar en Supervivientes 2022: «Mi hija acabó hace un año la carrera. No quiero hablar de ella, pero lo que están diciendo ahí es falso. No la ha llamado nadie. Y aunque la hubieran llamado saben que ella no se dedica a esto. Vale ya de mentir. No quiere salir, dejadla en paz».

Igual de batalladora que de costumbre se mostraba hace algunos días en Viernes Deluxe para defender de las críticas a uno de sus grandes ídolos musicales, Rosalía: «Lo que tenemos que hacer es apoyar a la gente que hay en este país. Yo quiero vibrar, bailar, cantar. Estaba en una zona en la que había mucha gente. Vi que en mi grada y abajo estaba la gente bailando y gozando. Motomami es el disco del año. Para mí y para muchos. Ya es hora que en este país alcemos lo que tenemos, y no lo tiremos».