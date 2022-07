La vida de Belén Esteban vuelve a su curso. Después de varios meses alejada de la televisión debido a su aparatosa caída en Sálvame, con rotura de tibia y peroné incluida, la de Paracuellos ha regresado a la televisión con más fuerza que nunca. Y es que, tal exitosa ha sido su recuperación, que ha retomado su vida laboral por completo, siguiendo al pie del cañón con su marca Sabores de la Esteban. Sin embargo, parece que el proyecto que más ilusión le hacía no está saliendo como ella esperaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

Hace tan solo unas semanas, la Organización de Consumidores y Usuarios publicó un informe sobre el gazpacho de la marca de la colaboradora de Telecinco, otorgándole únicamente 61 puntos y la etiqueta de “calidad media” al producto estrella. Una valoración que no sentó nada bien a la tertuliana, que quiso lanzar un dardo envenenado a la organización a través de las redes sociales: “Gracias a todos los que consumís mi gazpacho y mi salmorejo, sois mi mejor nota”. Pero no todo quedó ahí, pues la madre de Andrea Janeiro ha querido denunciar públicamente que sus productos alimenticios están siendo víctimas de “un chantaje”.

Tal y como ella misma ha confesado a Semana, la organización estaría cargando contra ella sin motivo. “Hay una campaña para perjudicar mis productos y me parece vergonzoso, pero lo que no va a hacer Sabores de la Esteban es pagar dinero para que se hable bien de sus productos. Belén Esteban no va a pagar chantajes”, ha sentenciado. Y es que, aunque sus alimentos han protagonizado varios titulares los últimos años por su mala valoración, la tertuliana siempre ha querido mantenerse al margen de la polémica, negándose a hacer declaraciones al respecto. Hasta ahora.

Pese a que ‘la princesa del pueblo’ no ha querido dar nombres en ninguna ocasión, la OCU se ha visto obligada a zanjar el asunto pronunciándose al respecto. “No nos damos por aludidos”, han afirmado desde la entidad para Lecturas. En cuanto a la pregunta de si han cobrado alguna vez por valorar marcas a cambio de publicidad, la organización sin ánimo de lucro ha sido clara. “Por supuesto que jamás hemos cobrado a nadie por una buena nota. Nosotros hacemos los rankings a petición de los consumidores, porque los gazpachos y los salmorejos son productos muy demandados en verano y nos basamos en análisis independientes, neutrales y objetivos hechos en laboratorios”, han aclarado desde la OCU, después de analizar 39 gazpachos y 29 salmorejos diferentes y dejar en un mal lugar los productos de Belén.

Al parecer, esto no es nada nuevo, pues los dos productos estrellas de Sabores de la Esteban han estado presentes en las calificaciones de los dos últimos veranos de la OCU, donde han destacado por su mala nota y puesto en el ranking. Tanto es así, que en 2021, la organización destacó el “olor avinagrado, gusto salado y mala relación calidad-precio” del alimento, sumándose este año las críticas obtenidas por el envasado, al considerar que las botellas de plástico en las que se comercializa son perjudiciales para el medio ambiente. Una valoración que la de Paracuellos tendrá que hacer frente de la mejor de las maneras.