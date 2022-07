Belén Esteban ve la luz al final del túnel. La colaboradora va retomando su rutina poco a poco. La primera vez que se dejó ver después de la aparatosa caída que sufrió el pasado 25 de abril en Sálvame fue en el concierto de Rosalía, que tuvo lugar hace unos días en el conocido WiZink Center de Madrid. Después, la de Paracuellos hizo su aparición estelar en televisión siendo la invitada de excepción del Deluxe, donde confesó entre otras cosas, que había tenido más problemas de salud además de la fractura de tibia y peroné. Dolencia de la que aún se sigue recuperando.

Este martes 26 de julio la contertuliana ha llegado al ritmo de una orquesta y subida a un descapotable a las inmediaciones de Mediaset. Una entrada triunfal y con mucho significado, ya que es la primera vez que regresa al espacio conducido por Jorge Javier Vázquez después de que saliera por la puerta en ambulancia para que pudiera ser atendida de urgencia. “Me he emocionado mucho”, ha contestado nada más sentarse en su silla tras 92 días ausente.

“He visto a gente que hacía tiempo no veía y que se han preocupado mucho por mí. Es verdad que te emocionas. Soy muy llorona. Estoy muy contenta”, ha indicado Belén, asegurando también que tiene muchas ganas de seguir hacia adelante. Una vez ya asentada en el espacio, Adela González le ha preguntado por la crónica social de nuestro país, entre algunos de los temas expuestos ha salido el relacionado con María José Campanario y Jesulín de Ubrique, ya que han sido recientemente padres de nuevo.

Sin embargo, Esteban ha dicho que no iba a hablar nada relacionado con este asunto. “Me alegro de corazón, pero no voy a hablar”, ha dicho tajante. Después, ha lamentado no haber podido estar durante estos meses, ya que no ha podido comentar Supervivientes, uno de sus formatos favoritos de la cadena. Sobre todo, esta edición en la que ha concursado su gran amiga, Anabel Pantoja, con quien pudo hablar en directo hace unos días.

Belén Esteban se sincera en ‘El Deluxe’

Para la sorpresa de todos, Belén confesó en Viernes Deluxe que había tenido que pasar más veces por el quirófano, y no solo por la fractura que se realizó. “He pasado por quirófano cinco veces”, admitió con semblante serio. “A mi madre y a mis hermanos les pido perdón porque no lo sabían. Solo los sabíamos las personas que vivíamos en nuestra casa. Me ha pasado algo que no he contado porque ayer me dieron los resultados y no me quería adelantar (…). Desde hace un par de años me salen unos bultos en el pecho. El 6 de julio me tocaba mi revisión de pecho. Me tocaba la mamografía y los bultitos lo sigo teniendo, pero no tengo peligro. Me hacen una citología y da correcta. Pero me hace una ecografía vaginal y ahí ven que el endometrio lo tengo más grande de lo habitual. Mi ginecóloga me lo dijo y dije uy aquí hay algo que no está bien, yo notaba que algo pasaba”, contó con un hilo de voz, a la vez que detalló que la tuvieron que hacer una biopsia de urgencia. Afortunadamente, quedó en un susto porque el pólipo que le encontraron era benigno.