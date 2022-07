Victoria Federica se convierte en ‘reina’ de TikTok con una imitación a Belén Esteban

Además de haber triunfado en distintas facetas, Belén Esteban es todo un fenómeno en TikTok. Cada vez son más virales los audios en los que la también conocida como “princesa del pueblo” dice algunas frases divertidas y que posteriormente son utilizadas por distintos rostros conocidos para conseguir más visitas y popularidad en esta plataforma 2.0. Este ha sido el caso de Victoria Federica, que tras haber iniciado una nueva etapa como creadora de contenido en Instagram, tampoco ha querido desaprovechar la oportunidad de aparecer en otras redes sociales como la mencionada para mostrar su lado más distendido.

Teniendo en cuenta que la hija de la Infanta Elena se encuentra disfrutando de las vacaciones de verano en Sanlúcar de Barrameda junto a su gran amiga, Rocío Laffón, y su ex, Gonzalo Caballero, todos ellos están teniendo mucho tiempo libre para llevar a cabo algunos TikToks que no han pasado desapercibidos para sus seguidores. En uno de ellos, la sobrina del Rey y su amiga reutilizan el audio de un momento de Belén Esteban en Sálvame, en el que la colaboradora hace referencia a unos vídeos publicados sobre ella durante la boda de Anabel Pantoja: “La gente cuando va a una despedida y a una boda, ¿qué bebe, ColaCao? Pues yo no”, se escucha a la ex de Jesulín de Ubrique. Unas palabras que las dos jóvenes han sabido recrear a la perfección, dando lugar a un alegre vídeo que ya casi acumula los 10 mil “me gusta” y más de 50 comentarios en los que algunos usuarios ensalzan esta faceta tan amistosa de Victoria Federica.

Este clip se hacía público justo unas horas después del último reportaje personal de la influencer, el cual salía a la luz en el último número de ¡Hola! para dejar dos cosas claras: que la hermana de Froilán es una persona muy familiar, y que si algo tiene claro de cara a un futuro es que quiere dedicarse plenamente a la moda. Algo que está consiguiendo a pasos agigantados, siendo cada vez más los desfiles internacionales a los que acude de las marcas más sofisticadas y reconocidas a nivel internacional, donde puede demostrar el exquisito gusto estilístico con el que cuenta y del que hace alarde en sus redes sociales, siendo ya toda una it girl y estando a punto de iniciar una carrera profesional como modelo tras haber firmado su primer contrato como tal.

Cabe destacar que ella no ha sido la única celebrity que ha hecho uso de TikTok para protagonizar un vídeo con la voz de Belén Esteban. Hace escasas semanas y en su llegada a Sevilla, nada más y nada menos que Chiara Ferragni se hacía viral al compartir con sus millones de seguidores un clip totalmente inesperado: “¿Perdona? ¿Perdona? ¿Pero estamos locos?”, pronunciaba, mientras que, por su parte, Rosalía también dejaba constancia de su amistad con la colaboradora al hacer otro TikTok con su voz: “En mi fiesta, va a haber house, música disco, rumba y reggaetón. Y voy a bailar el Papi chulo”, decía la catalana entre risas.