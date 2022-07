Victoria Federica ‘toma las riendas de su vida’ con unas vacaciones junto a Gonzalo Caballero

Victoria Federica ha tomado las riendas de su vida. Así lo ha admitido ella misma en su último reportaje, en el cual ha dejado ver su lado personal y más escondido hasta ahora, confirmando así su pasión por la moda y revalidando su papel como creadora de contenido en algunas plataformas 2.0 como Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @vicmabor

Durante su última entrevista, la hija de la Infanta Elena ha hablado largo y tendido sobre cómo es ella en su más absoluta intimidad, algo que hasta ahora era completamente desconocido. Ella se define a sí misma como una persona muy familiar y amiga de sus amigos, razón por la que estas dos relaciones son unos de los pilares fundamentales de su vida. No obstante, y aunque está disputa a formar una familia de cara a un futuro, no deja de lado su gran pasión. Esta no es otra que la moda, por la cual se siente atraída a raíz de las referencias de su padre y va in crescendo a medida que acude a distintos desfiles internacionales: “Soy muy joven y estoy dando los primeros pasos de mi carrera profesional (…) Dedicarme a lo que me gusta ya es una gran sensación. Mis ganas son seguir formándome y aprendiendo de los mejores”, admite ella misma.

En su charla con ¡Hola!, Victoria Federica también ha hecho referencia al lugar que ocupa el amor en su vida. Después de haber dejado su relación con Jorge Bárcenas, la joven sigue firme en sus convicciones a la hora de convertirse en madre de la mano de un hombre “que sea buena persona”. Y aunque por el momento no ha querido dar más detalles al medio citado sobre en qué punto se encuentra en su vida sentimental, con su última escapada estival podría estar dando algunos indicios.

Según ha dejado caer en sus redes sociales, la sobrina del Rey Felipe estaría disfrutando de unos días de descanso nada más y nada menos que en Sanlúcar de Barrameda. Ataviada con un bikini, la influencer posaba en su última publicación de Instagram sobre la arena y dejando entrever que está completamente relajada gracias a la brisa del mar y a la buena compañía, protagonizada especialmente por un amigo muy especial del pasado.

A través de sus stories de Instagram, la hermana de Froilán ha dejado constancia de que no está gozando de este retiro playero en soledad. Lo está haciendo en compañía de su amiga Rocío Laffón y de su ex, Gonzalo Caballero. La relación amistosa entre ambos parece ir viento en popa y poco les importa lo que piense el resto sobre este asunto, razón por la que no tienen problema alguno en hacer partícipes a sus seguidores de los planes en común que llevan a cabo, pese a que esto pueda desatar alguna que otra duda sobre si el torero y la joven podrían haber dado una segunda oportunidad al romance que en su día protagonizaron. Sea como fuere, lo cierto es que a raíz de su ruptura con el DJ, Victoria hace aún más planes con su ex, quien hasta ahora sigue manteniendo una relación con Julieta Hernández.