Hace tan solo un mes que Victoria Federica y Jorge Bárcenas decidieron separar sus caminos y poner punto y final a su mediática historia de amor. Tras conocerse esta decisión, ambos continuaron con sus respectivas vidas lo más separados posibles. La hija de la infanta Elena se dejó ver por la plaza de toros de Las Ventas, además de convertirse en una auténtica influencer a cada boda que iba; mientras, el DJ siguió con su carrera profesional poniendo música en cada festividad, viajando a todas partes del mundo y codeándose con algunos de los influencers más conocidos del panorama nacional. Pero todo ha cambiado y la expareja ha vuelto a verse las caras en el sitio menos esperado.

Tan solo unas horas después de que saliera a la luz la primera entrevista de Bárcenas en Viva la vida, la nieta del Rey Emérito y el joven han vuelto a reencontrarse en una boda de unos amigos en común. Este sábado, 11 de junio, Charles Sans-Arcidet y Patricia Laffón, hermana de Rochi Laffón -la mejor amiga de Vic- se han dado el ‘sí, quiero’ rodeados de la gente que más les quiere. Aunque los novios ya sellaron su amor el pasado 22 de mayo en el Ayuntamiento de Senlis (Francia), ha sido ahora cuando han querido organizar una ceremonia en la que se ha reunido gran parte de la alta sociedad hispalense y francesa. Una boda que ha supuesto el esperado reencuentro entre Jorge y Victoria Federica, pues ella ha asistido como invitada y él ha puesto ritmo al posterior convite.

La influencer ha compartido en su cuenta de Instagram algunos momentos de enlace, como la salida de los novios de la iglesia o el posterior paseo en coche. Como buena it girl, la sobrina del Rey ha publicado un post donde deja ver su estilismo, un espectacular vestido lencero en color pistacho con escotazo en la espalda. Además, ha lucido un maquillaje en tonos tierra, destacando su bronceado característico de la temporada estival, obra de Yamila en colaboración con Estee Lauder. Peinada por Víctor del Valle, esta vez, la joven ha optado por un recogido, un moño alto al más puro bailarina, muy acorde con el look. “Feliz de poder estar en este día tan especial para vosotros!!! Os quiero muchísimo”, ha escrito la joven mencionando a sus amigos. No obstante, no ha querido dar declaraciones sobre la entrevista de su expareja, pidiendo por favor a los medios de comunicación que la dejaran tranquila: “Por favor ya, queremos disfrutar”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @vicmabor

Por su parte, el DJ se ha dejado ver públicamente apenas unas horas después de que se emitiera su sincera entrevista junto a Jose Antonio Avilés, en la que no solo mostró su lado más íntimo y personal, sino que también habló de su relación con Victoria Federica y de cómo se encontraba ahora su corazón. Como buen amante de su profesión, el joven ha sido el encargado de ponerle ritmo al enlace, pinchando con su mesa de mezclas en el convite posterior a la ceremonia.

Aunque se desconoce si ha asistido a la iglesia, es muy probable que haya coincidido con su exnovia en el enlace, incluso puede que hayan intercambiado unas palabras porque, como él mismo ha confesado en la entrevista, “con la gente que quieres y que ha sido una parte importante de tu vida qué menos que tener una buena relación”.