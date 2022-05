Aún sigue sorprendiendo la ruptura de Jorge Bárcenas y Victoria Federica. Y es que, pese a que la hija de la Infanta Elena y el DJ habían conseguido formar uno de los tándem más consolidados a nivel nacional, ambos habrían optado por poner punto final a su relación y tomar caminos separados. Una decisión que ha hecho que los focos de atención estén posados sobre ellos aún más si cabe ante un posible romance al retomar sus respectivas vidas sociales con mayor intensidad.

En un intento por seguir con su vida laboral con total normalidad y hacer caso omiso a todos los comentarios que giran en torno a él y a su distanciamiento con la que fuera su novia, Bárcenas ha volado hasta Ibiza para disfrutar de unos días en compañía de sus amigos por la isla paradisíaca. Un enclave ideal en el que los medios de comunicación allí presentes han podido verle cenando en Roto, un conocido local de la zona, y posteriormente paseando a bordo de un coche descapotable. Unos momentos de ocio en los que deja entrever que está refugiándose en sus más allegados para hacer frente a su ruptura de la mejor manera posible.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BARCE (@jorgebarcenas_)

A través de sus redes sociales, fue él mismo quien se hizo eco de esta escapada informando a sus más de 22 mil seguidores de los planes que tenía previstos. Haciendo gala de su característico street style, el joven posaba en el aeropuerto de la isla balear posándose sobre su maleta: “¡IBIZA, HOY ES EL DÍA! Nos vemos esta noche en @pachaofficial de la mano de @toyroommadrid. No sabéis la felicidad que siento ahora mismo sabiendo que voy a vivir la actuación más especial de mi vida hasta la fecha. Quiero agradecer a toda la gente que ha confiado en mí para un día tan importante. Gracias @toyroommadrid @luis14izquierdo @rubenlantes @thejordanrocca y toda la gente del grupo Pachá y Toy Room”, escribía en su Instagram, visiblemente emocionado ante la idea de poder pinchar en una de las discotecas más conocidas del panorama internacional. En cuestión de instantes, muchos rostros conocidos se alegraron por la buena nueva, como es el caso de DJ Nano, que no dudó en dejar un comentario en la imagen en cuestión. Pero si algo ha llamado especialmente la atención es el “me gusta” de Victoria Federica, con el que deja entrever que, aunque ya no sienta lo mismo a nivel amoroso, guarda un bonito recuerdo y una estrecha amistad con la persona con la que compartió tres años de su vida.

Unas horas más tarde, el DJ subía una serie de stories también a su red social en las que mostraba todos los detalles de cómo había sido su noche en Pachá. En los vídeos se le ve disfrutando de su pasión y plenamente centrado en su trayectoria profesional, la cual parece ir viento en popa al igual que la de su ex, que no ha hecho nada más que empezar en el mundo 2.0 y ya acumula más de 180 mil seguidores.