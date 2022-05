Desde hace ya unas semanas, el nombre de Jorge Bárcenas está sonando con fuerza en los medios de comunicación. Los rumores sobre una crisis en su relación amorosa con Victoria Federica corren como la pólvora y ellos, sin dar ningún tipo de declaración, se limitan a posar juntos en algún que otro photocall, intentando así acallar las habladurías. Sea como fuere, lo cierto es que cada vez son más las citas a las que acuden sin la compañía del otro, dejando entrever que tal vez lo suyo no iría tan bien como parece.

Mientras, su ex concuñada, Mar Torres, tras poner punto y final a su historia de amor con Froilán de Borbón, está disfrutando de uno de los momentos más pletóricos de su trayectoria profesional. Consolidada ya como una auténtica influencer, cuenta con más de 70 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Además, y pese a que su nombre cobró especial importancia por su romance con un miembro royal, la joven ha conseguido labrarse un futuro muy prometedor en las redes sociales y muchas son las firmas de lujo que han contado con ella para crear publicidad en el universo 2.0. Atrás ha dejado la exposición mediática y, sin querer saber nada de la prensa rosa, ha intentado mantenerse al margen por completo del foco mediático.

Sin embargo, tanto Mar como Bárcenas se han convertido en rostros muy conocidos de nuestro país, por lo que las cámaras y los micrófonos siempre van detrás de ellos donde sea. Y así ha ocurrido este sábado cuando, de casualidad, los focos han pillado a los dos jóvenes coincidiendo en un conocido restaurante de Madrid. Allí, como si de amigos de la infancia se tratara, han mantenido una distendida conversación que ha finalizado con dos besos que demuestran que, a pesar de todo, el cariño y el afecto no se ha marchitado.

El DJ, que parece no estar pasando por su mejor momento, ha querido desconectar de todo junto a sus amigos. Así, durante unas horas, se ha podido olvidar de los rumores sobre una presunta crisis en su relación con la hija de la infanta Elena y parece haber encontrado en Mar Torres una amiga y confidente, pues cabe recordar que la it girl mantuvo una estrecha relación de amistad con la nieta del Rey Emérito cuando estaba saliendo con Froilán, por lo que no sería de extrañar que ambos hayan compartido las experiencias amorosas que han vivido dentro de la Casa Real. Sea como fuere, lo cierto es que las cámaras han captado que entre ellos, a pesar de no ser ya concuñados, sigue existiendo una muy buena sintonía.

El último acto oficial donde Bárcenas se dejó ver junto a la hija de Jaime de Marichalar fue hace unas semanas en el evento organizado por la firma nupcial Pronovias. La pareja acudió en compañía al festín y acallaron los rumores a golpe de posado, demostrando que su romance iba viento en popa. Sin embargo, hace tan solo dos días, el DJ reapareció, esta vez en solitario, para ponerle la banda sonora a la noche de Multiópticas, en un evento organizado por la marca de gafas que contó con personalidades como Ana Obregón, Omar Montes o María Pombo. Y es que, sin rastro de Victoria Federica, el joven llegó escoltado por sus amigos, con quienes pasó toda la velada. Una situación que avivaba, una vez más, los infundios de que algo en su relación de amor ha cambiado. Sea como fuere, parece que el joven ha encontrado en Mar Torres un posible paño de lágrimas y, como experta en relaciones royals, podría ser una perfecta guía para superar una historia de amor “fallida”.