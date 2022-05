Victoria Federica de Marichalar ha sido uno de los rostros conocidos que no ha querido perder la oportunidad de disfrutar de una nueva edición de la Feria de Abril en Sevilla. Una fiesta que ha retomado la normalidad tras dos años marcados por la pandemia y que, como era de esperar, ha sido una de las ediciones más esperadas. Muchas figuras destacadas del panorama nacional se han reunido estos días en la ciudad hispalense, donde se han visto looks impresionantes y muchas ganas de disfrutar del festejo.

La hija de la Infanta Elena es una apasionada de Andalucía y además, hace algunos años ejerció de madrina de la exhibición de Enganches con un favorecedor modelo en color mostaza y mantilla en crema. En esta ocasión, Victoria ha acudido con un grupo de amigos entre los que se encontraba el influencer Tomás Páramo, pero no se ha visto, por ahora, a su pareja, el dj Jorge Bárcenas.

Como era de esperar, Victoria ha apostado por diferentes looks para esta ocasión, no solo de flamenca, sino también de amazona, un estilismo que ya llevó a principios del siglo XX su tatarabuela, la Reina Victoria Eugenia, en una visita a la Feria.

Sin embargo, no todo ha sido diversión para la nieta del Rey Juan Carlos, que ha protagonizado un inesperado incidente en Sevilla. Según ha trascendido, en una de las jornadas, Victoria perdió su teléfono móvil. Un hecho que ha generado alarma, ya que el móvil de la joven podría contente información sensible. No hay que olvidar que Victoria no solo es hija de la Infanta Elena, sino que, además, es nieta del Rey Juan Carlos, con quien mantiene una relación muy fluida. De hecho, en las últimas imágenes que han trascendido del padre de Felipe VI con su familia en una visita a Abu Dabi se ve a Victoria al lado del anterior monarca, en actitud muy cariñosa. Ella misma desveló en una reciente entrevista que don Juan Carlos era una de sus personas favoritas.

El extravío del teléfono de Victoria ha llevado a intervenir al CNI, precisamente por la posibilidad de que contenga información delicada. Cuando se dio cuenta de que no lo tenía consigo, Victoria optó por acudir a las autoridades para denunciar su desaparición. Por fortuna, el dispositivo se ha encontrado en una de las casetas del recinto ferial aunque todavía no se le ha retornado a la joven. Al parecer, las autoridades están investigando para poder localizar al presunto ladrón, aunque se baraja la posibilidad de que se tratara de un extravío.

Dado que en estos días Victoria ha continuado con su actividad en redes sociales, todo hace pensar que la joven ya tiene un nuevo dispositivo, aunque se espera que pueda recuperar su anterior teléfono lo antes posible. Esperemos que esta anécdota quede en un simple susto.