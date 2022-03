Nuevas pistas sobre Mar Torres. La joven tomó la determinación de seguir una misma línea en cuanto a sus redes sociales mostrando su día a día, los looks que luce y sus aficiones. Cada día su número de seguidores aumentaba hasta llegar a lograr los más de 70.000 followers en su cuenta de Instagram. Incluso llegó a conseguir el check azul de verificación como personaje público o influyente. La cosa no terminaba ahí porque dada a su repercusión en este universo 2.0, Torres fichó por la agencia que fundó la mismísima Dulceida, In Managment Agency.

Sin embargo, tal y como ha podido saber El español, la heredera de El Pozo Alimentación, la influencer ya no forma parte del grupo de personas que representan la citada agencia que también cuenta con rostros como el de Susana Molina, Nagore Robles, Alba Paul, Marta Soriano, entre otros. Debido a unas “diferencias profesionales”, Mar Torres ha decidido volar por su cuenta, lo que significa que laboralmente hablando ya no tendrá que rendir cuentas con Anna Pascual, madre de Aida Domenech, que es quien está capitaneando la empresa de influencers.

«Contamos con un grupo de 16 perfiles que suman más de cinco millones de seguidores y que tienen como objetivo generar contenido de alta calidad para clientes nacionales e internacionales. Desde In Management queremos enlazar al influencer con la marca, que haya un respeto mutuo, un buen trabajo y un cuidado manejo por parte del influencer para generar una satisfacción a la marca. Y todo, sin olvidarnos de lo más importante: el respeto al consumidor final, ese fan incondicional que les apoya», se podía leer hace unos meses en la página web de la agencia a la que también se han sumado nuevas incorporaciones como la de Sofía Suescun o Jedet.

Ahora, la que fuera pareja de Froilán de Marichalar ha tomado otra importante decisión que afecta a su futuro como influencer. Navegando por la red el perfil de Mar Torres ha desparecido por completo. «Usuario no encontrado» aparece cuando se busca su perfil. De esta manera, confirma que no está atravesando un buen momento y que prefiere mantenerse en un segundo plano para evitar estar así en el ojo del huracán.

Quien ha tomado una actitud totalmente diferente a la de Torres es la que en su día fue su cuñada, Victoria Federica. La sobrina del Rey Felipe VI ha tomado el testigo a algunas de las influencers del momento y ha optado por desprivatizarse sus redes sociales, estar más activa que nunca y hasta compartir cómo es su día a día. Algo a lo que Mar Torres acostumbraba hacer, pero que sin embargo, ha preferido dejar de lado.

Su última aparición pública

La última vez que Mar Torres se dejó ver públicamente fue cuando acudió a la premiere de la película The Batman, que tuvo lugar en los cines Luxe Oasiz de Torrejón de Ardón, en Madrid. Sin embargo, declinó hacer cualquier tipo de declaración.