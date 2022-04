Ya son las 8, programa conducido por Sonsoles Ónega, arrancaba anunciando que Clara Courel iba a revelar una exclusiva sobre Victoria Federica y Jorge Bárcenas. Minutos antes de finalizar la emisión llegaba la bomba sobre una de las parejas del momento. Según fuentes de la periodista, la nieta de don Juan Carlos y el DJ no estarían atravesando su mejor momento.

“Yo sé que ahora nos estará viendo Victoria Federica”, ha comenzado diciendo Courel con mucho misterio. “Me llega la noticia de que hay una crisis en la pareja. Hay crisis desde hace tres semanas”, ha confesado dejando atónitos a los presentes en el plató. El próximo viernes 22 de abril, Victoria y Bárcenas acudirán al desfile de Pronovias juntos. “Es un acto profesional en el que irán como invitados que tendrán que cobrar su caché por ir a este evento, pero lo más fuerte de todo es que hace nada se acaba de publicar en las redes sociales una fotografía”, ha añadido Clara Courel sobre este asunto que coloca a la hija de la infanta Elena y a su pareja en primera plana mediática.

Antes de que la experta en moda diera esta noticia, Jorge Bárcenas compartía en su cuenta de Instagram una instantánea en la que aparece junto a la sobrina del Rey Felipe VI posando de lo más acaramelados. Estampa que, por lo que se puede apreciar corresponde a una imagen de archivo del pasado verano mientras disfrutaban de unos días de descanso. Además, hay algo que ha llamado especial atención, pues el DJ ha añadido al storie el trozo de la canción que se llama Perdóname del artista Deorro. Eso no es todo, porque ha escrito también unas palabras que, desde luego no han pasado desapercibidas. “Ganas de estar así”, se puede leer en la publicación.

Por otro lado, la periodista Alexia Rivas, que también forma parte de la mesa de colaboradores del programa de Telecinco, ha dado otra información sobre la relación de Victoria y Bárcenas. “Están juntos esta misma tarde. De hecho, están paseando por las calles de Madrid, con sus amigos íntimos paseando al perro. Me han dicho: ‘los periodistas saben dónde vivimos, que vengan los periodistas aquí porque no hay ningún problema. Entonces, me choca un poco esto, sin querer poner en duda tu información», ha comentado la exconcursante de Supervivientes.

Desde hace unos meses, la prima de la princesa Leonor y la infanta Sofía ha dado un paso al frente en lo que respecta a su vida pública. En primer lugar, se ha desprivatizado sus redes sociales, mostrando así un perfil público en el que enseña cómo es su día a día y con qué amistades se relaciona. Sin embargo, sigue optando por la misma fórmula que siempre en todo lo relacionado con su intimidad y, es por eso que, siempre opta por el más absoluto silencio. ¿Se pronunciará sobre esta supuesta crisis?